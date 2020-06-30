英智庫：中國95%飛彈不受中導條約限制　美國退約求制衡

▲報告中提到，如果美國要在亞洲部署條約限制外的飛彈，恐造成新一波軍備競賽。圖為東風-21中程彈道飛彈,東風-21D。（圖／路透社）

實習記者簡立宇／綜合報導

中國坐擁2200枚超過《中程飛彈條約》限制的彈道飛彈與巡弋飛彈，佔所有飛彈中的95%。美國在2019年8月表面上以俄國違反射程條款為由，退出協議，然而實際上外界認為是為了「制衡中國」。國際戰略研究所（IISS）在5日發佈區域安全評估報告，分析中即提到美國欲對抗中國不受控的武器發展。

根據《Defense News》報導，英國國際戰略研究所發布的《中程飛彈條約的終結：對亞洲的影響》分析中提到「中美關係」、「北韓、日本政策」等區域安全問題。報告中估計，中國擁有超過2200枚不受條約限制的飛彈，都將成為對台施壓，並讓中國在亞洲佔有相對優勢的利器。

▼飛彈示意圖。圖為美國第七艦隊在南海發射飛彈。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

美國退出條約後，也開始試驗以前被禁止發展的飛彈，有人建議美國能將飛彈部署到亞太地區，來解決競爭失衡的問題。然而報告中也警告，如果把飛彈部署到亞太地區將存在雙重風險：第一是中國可能會將美國的動作視為威脅，「增加中國做出回應的可能性」；第二是美國的部署行動可能演變成美中軍備競賽輪迴，導致鄰近地區不穩定。

美國脫離條約限制後，亞州的盟友與合作夥伴可能因為擔心中國施以外交與經濟報復，而不願意讓美國在其領土放置飛彈。報告中也提到，美國如果不開發部署條約禁止的武器，就更不可能把中國逼上談判桌了，因為北京政府本就對於參與戰略與軍備控制興趣缺缺。

《中程核飛彈條約》（INF Treaty）於1987年由美國前總統雷根（Ronald Reagan）與前蘇聯總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，承諾限制部署射程500到5,500公里的核子飛彈與傳統飛彈。