船上載50人！孟加拉渡輪碰撞翻覆23人淹死　潛水員搜救失蹤者

▲孟加拉渡輪翻覆,屍體被堆置在船上。(圖/路透)

文/中央社達卡29日綜合外電報導

孟加拉消防部門官員霍森(Enayet Hossain)今天表示,孟加拉首都達卡一艘渡輪與另艘渡輪碰撞後翻覆,造成23人淹死與數十人失蹤。

霍森表示:「截至目前為止,我們從沉沒的渡輪尋獲23具屍體。」她說「船上有50人…我們的搜救潛水員仍在搜尋中。」

渡輪「晨鳥號」(Morning Bird)在法拉什甘傑區(Farashganj)被另艘渡輪撞上,距離孟加拉最大河港薩達格(Sadarghat)僅數公尺。

數位目擊者告訴當地電視台,這艘船搭載50多人,許多人困在船艙裡。由於孟加拉許多造船廠的安全標準欠佳,渡輪事故司空見慣,天候惡劣時,渡輪常因超載而沉沒。

A passenger vessel named MV Morning Bird had a collision with MV Moyur, a launch plying on #Dhaka-Chandpur route & capsized with on board passengers in river. Few passengers managed to swim to the river bank,but many remained missing. 30 bodies have been recovered. #Bangladesh pic.twitter.com/cU9WqBE5U9