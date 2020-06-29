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新冠重症患者「肺全白、插葉克膜」瀕死　北榮「關鍵用藥」成功救回！

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北榮說明新冠肺炎患者。（圖／記者趙于婷攝）

▲台北榮總風濕免疫科主任蔡長祐和廖顯宗醫師說明新冠肺炎重症患者治療。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

類風溼性關節炎藥物成功挽救患者生命！台北榮總風濕免疫科主任蔡長祐今（29）日受訪時指出，之前曾收治一名嚴重肺水腫重症患者，到院時已插葉克膜，且肺部都已經發白，當時隨時都有可能喪命，使用類風溼性關節炎患者的生物製劑，患者迅速康復，順利救回。這個治療結果也順利挽救台灣新冠肺炎第8死。

蔡長祐說，患者是一名從別家醫院轉過來的老太太，轉過來情況真的非常糟糕，經過醫療團隊討論後，使用了類風溼性關節炎患者的生物製劑（IL-6），當時世界上還沒有任何國家使用這個藥物治療，結果用下去的效果非常好，使用第一針後，狀況就迅速改善。

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北榮說明新冠肺炎患者。（圖／記者趙于婷攝）

▲患者到院時，肺部已經明顯發白。（圖／北榮提供，下同）

過敏免疫風濕科廖顯宗醫師進一步說明，患者到院時明顯休克、呼吸衰竭，之前治療約2-3禮拜，使用抗生素、升壓劑等藥物，但反應不是很好，院長跟主任討論過後，認為是病毒感染產生的後續影響，決定使用類風溼性關節炎生物製劑，結果發現肺部X光改善很多，之後順利拔管，葉克膜也撤掉，這也顯示該製劑對嚴重新冠肺炎感染，是治療一大選擇。

蔡長祐接著補充，新型冠狀病毒和同屬冠狀病毒的SARS以及風溼免疫疾病一樣，若入侵肺部，體內的免疫細胞就會不斷攻擊，一樣都會引起身體嚴重的發炎反應，引起「細胞激素風暴」，進而造成血液通透性增加，導致肺水腫。

而在收治該名新冠肺炎重症患者後，使用類風濕性關節炎生物製劑第6介白質（IL-6）後，該患者血漿中的第6介白質濃度明顯下降，才治療2天就恢復身體活力。蔡長祐表示，IL-6目前也已列入今年6/17指揮中心公佈的第7版感染臨床處置暫行指引，國外目前也已開始使用該藥物在新冠肺炎重症患者身上。

北榮說明新冠肺炎患者。（圖／記者趙于婷攝）

▲給藥後肺部明顯好轉。

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