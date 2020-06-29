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返台居家檢疫「太想女友」！新北男衝桃園摩鐵激戰...最重開罰100萬

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▲桃園市警局保安大隊28日發現王姓男子見警車竄入旅館躲避，下車盤查時發現是居家檢疫對象，確認身分後送返新北住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保安大隊28日發現王姓男子見警車竄入旅館躲避，下車盤查時發現是居家檢疫對象，確認身分後送返新北住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市的王姓男子日前返台後進行居家檢疫，28日凌晨卻趴趴走外出到桃園，桃園市警局保安大隊巡邏時發現王男突然竄入旅館躲避，下車盤查身分時確認仍被新北市衛生局列為居家檢疫對象，王男坦承居家檢疫中，因思念女友才偷跑出來，員警聯繫防疫計程車將其送回新北市，並函請新北市衛生局進行裁罰。

警方指出，28日凌晨1時許，年約20歲上下的王姓男子在桃園市桃園區朝陽街某家旅館前，桃警保安大隊員警巡邏車經過時，王男看到警車就竄入旅館躲避，警方停車進入旅館盤查身分，透過人臉辨識小電腦查核身分，應居家檢疫資訊就跳了出來，王男也坦承正接受居間檢疫期間。

▲桃園市警局保安大隊日發現王男是居家檢疫對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局保安大隊日發現王男是居家檢疫對象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王男坦承日前從自國外返台，依規定進行居家檢疫中，但他很思念女友，才偷偷溜出跑到旅館與女友見面，員警說，新冠肺炎疫情雖趨緩，但居家檢疫對象仍須依照規定，不應該四處趴趴走，避免造成防疫漏洞，員警除通知防疫計程車前來將王男送回新北市住處外，並將函請新北市衛生局依規定裁罰，最重將可裁罰100萬元。

►「即日起，我退出老化黨。」

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