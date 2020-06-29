狠爸抓狂「猛捶頭胸」11月女嬰顱內出血慘死　手段兇殘重判18年

▲桃園市林姓男子去年4月間因情緒失控，徒手重捶11月大女嬰慘死，地院29日重判18年有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年4月間因與父親起爭執後心情不佳，聽到11月大女嬰哭鬧，情緒突然失控徒手重捶女嬰頭、胸等處，導致女嬰顱內骨折出血等多重器官裂傷休克不治，檢方依家暴殺人等罪嫌將林男提起公訴，桃園地院以林男以可預見女嬰死亡，但仍下手之重且手段兇殘，以成年人故意對未滿12年兒童殺人罪，重判18年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，25歲的林姓男子與20歲的莊姓女子於2018年5月生下1名女嬰，去年4月23日上午7時許，女嬰在房間內因哭鬧不止，林男聽見女嬰哭鬧突然情緒失控，徒手抓其女嬰猛搥頭部、胸部等處，女嬰被捶打後停止哭泣，在女嬰身旁3歲姊姊看到女嬰臉色發青趕緊叫媽媽，當時在廚房泡牛奶的莊女，趕緊查看發現女嬰呼吸微弱急忙送醫，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員雖急救後但還是宣告死亡。

桃園地檢署檢察官質疑女嬰死因可疑，法醫相驗後查出女嬰顱內骨折且有出血、心臟與肝臟挫裂傷等多重器官損傷導致出血性休克致死，林男在偵訊時坦承當天因與父親爭執情緒失控捶打女嬰之事實，但否認有故意殺人之意圖，醫院則出示女嬰病例，女嬰體重約8公斤，但林男卻用力搥擊頭、胸等處，主觀上具有殺人之意圖，市府社會局則提供林男曾有家暴兒虐紀錄佐證，檢方23日偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴。

地院合議庭29日判決林男18年有期徒刑，合議庭強調，每個人的生命都是無價的，都該受到尊重保護，尤其身為父母本應保護孩子，林男卻因情緒不佳，就狠捶年僅11月大、毫無承受能力的女嬰，手段十分兇殘，本應處以最嚴厲之刑，考量林男父親、岳母等家人在法庭上求情，另2名稚子已被社會局安置，雖未判林男死刑或無期徒刑，但18年的刑期即使能假釋，林男2名稚女已長大，有自我防衛的能力。

合議庭表示，林男在法庭上辯稱是因情緒失控、沒有拿捏力道，主觀上並沒有要打死女兒之意，但林男明知女嬰僅11個月大，根本無力承擔重捶，傷害當下可預見可能造成女嬰死亡，仍持續出手搥打女嬰頭部、胸部，已有殺人之不確定故意，因此不採信林男說詞。

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