搶命現場曝！姊妹被輾撞壓車底拖10米　高雄13勇士齊喊：123抬車救人

記者黃子倩／高雄報導

端午連假最後一天28日傍晚5點多，高雄市三民區鼎力陸橋的馬路中間，有13名壯漢圍在白色轎車旁，齊聲喊著「1、2、3」，合力將轎車往上抬，因為這裡剛發生車禍，一對姐妹共乘機車在停等區挨撞，被壓在車子下拖行約10公尺遠，幸好在「13勇士」努力下，成功脫困送醫急救。

▲小轎車失控撞上騎車，女騎士慘遭拖行，熱心民眾湧上抬車救人。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起車禍發生在三民區鼎力陸橋上，當時一輛白色轎車失控，撞上前方在待轉區停等的兩台機車，還把第二輛雙載的姐妹，全壓在車底下，附近民眾見狀嚇傻了，一直大聲呼喊「拜託」，要周遭的人合力搶救，從行車紀錄器上看來，當時有名熱心的男駕駛下車幫忙時，看到肇事駕駛還不斷朝對方大喊：「怎麼撞上人還往前開！」

▲小轎車失控撞上兩部機車，騎士倒地受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，現場一共兩部機車遭撞，其中第2台機車上的女騎士和乘客是一對黃姓姐妹，2人挨撞再遭肇事車輛往前拖行約10公尺才停下，第一時間卡在車底下動彈不得，現場共有13名熱心民眾上前抬車救人，協助姊妹脫困，幸好兩人僅肢體挫傷，沒有生命危險。

肇事的轎車當下突然失控在路口大迴轉，撞上人後，還拖行一段路才停下，肇事駕駛表示，當下方向盤突然卡住，車輛才會失控迴轉造成車禍，警方指出，肇事駕駛以及兩位機車騎士都沒有酒駕，肇事責任仍有待警方進一步釐清。

▲熱心民眾見車禍發生，女騎士遭壓車底，紛紛下車協助。（圖／記者黃子倩翻攝）

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