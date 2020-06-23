風雲再起！宜蘭「保釣辦公室」成立　縣議員蔡文益拚7/7登島

▲宜蘭「保護頭城釣魚台辦公室」23日在宜縣議會揭牌成立，號召7月7日登島護主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

22日上午，日本石垣市議會通過將釣魚台列嶼，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」，宜蘭「保護頭城釣魚台辦公室」23日在宜縣議會揭牌成立，並預計7/7登島護主權來因應，發起人宜蘭議員蔡文益強調，若中央來說明或日方撤銷釣魚台更名案，「保釣辦公室」就停止活動運作。

宜蘭「保護頭城釣魚台辦公室」23日11時許，在宜縣議會成立，並預計7/7登島護主權，發起人宜蘭議員蔡文益強調，除非有兩點，第一點中央到地方來協調定調如何保護頭城釣魚台這個事情，中央可以到宜蘭來這個做說明協調，辦公室就停止運作。

第二點，希望日本石坦市撤回從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」的這個案子，恢復台日友好關係，如果有以上兩點之一，他們願意停止「保釣辦公室」活動運作。

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