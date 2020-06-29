Zoom宣布：Jason Lee擔任資訊安全長　用戶安全和隱私放在首位

▲Zoom資訊安全長Jason Lee。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

Zoom宣布，Jason Lee將於29日加入Zoom擔任資訊安全長。Jason Lee在資訊安全和關鍵任務服務（mission critical services）方面擁有20年的豐富經驗，先前於Salesforce擔任安全營運資深副總裁，也曾任Microsoft首席資訊安全工程總監。

Jason Lee將領導Zoom的資訊安全團隊，並向Zoom營運長Aparna Bawa報告。

Zoom經歷了前所未有的業務成長，成為超過3億每日會議參與者（其中包括一些全球大型企業）的首選平台。Zoom於此期間推出了90天資安強化計畫，Jason Lee於計畫結束之即，持續協助Zoom將用戶安全和隱私放在首位，確保用戶能享受便捷而安全的視訊通訊服務。

Aparna Bawa表示：「保障我們用戶安全至關重要，也是我們工作的核心。我們非常歡迎Jason Lee加入，他在資安產業擁有豐富經驗，了解為眾多使用者提供服務的複雜性。我們相信他有能力領導Zoom團隊繼續前進，在公司迅速成長下繼續加強平台的安全性。」

Jason Lee表示：「Zoom正處於快速成展階段，我很高興能將過去經營世界級資訊安全組織的經驗帶進Zoom團隊。確保用戶信任我們的產品極為重要，我期待與團隊合作，繼續將安全性加入到Zoom的核心理念中。」