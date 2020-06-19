迎接白沙屯媽　彰化「北斗肉圓生+香菜咖啡」萬份免費供應

▲去年白沙屯媽行經彰化，偑巷咖啡站送萬份餐點。（資料圖／莊浚勝提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

粉紅超跑要來了！大甲媽祖鑾轎19日凌晨才踏出彰化城，北斗肉圓生與偑巷咖啡等人，已經在忙著要迎接白沙屯媽祖了，今年加碼，除了備有礦泉水、大方送出數千顆肉圓、獨特的香菜咖啡及全家麵包等等上萬份的餐食，還有上千支文昌筆，9天8夜的進香行程絕對要讓隨行的香燈腳們，感受滿滿的彰化人情味。

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偑巷咖啡店長莊浚勝4年前陷入人生前所未有的低潮，媽祖指示他遷址開咖啡店可以聚人氣，開發香菜咖啡也成為全台獨一無二，這都要感謝媽祖，如今只要有時間都會回到苗栗拱天宮參拜，家中目前也有恭奉白沙屯媽祖的分靈。

去年「肉圓生」店長范振森還說， 2017年一名家住田尾鄉的白沙屯媽祖虔誠信眾身體不好，在祈求媽祖保佑後竟然身體奇蹟似的痊癒，於是發心每年要跟隨白沙屯媽祖，2018年開始請信徒吃肉圓去年更由10名信眾集資，數量擴大到每天至少400份，今年有更多信徒一起集資。

莊浚勝說，因為疫情的關係點心站煮食物會比較有接觸的危險，從白沙屯媽祖進入到彰化，發動將近30名志工，只要鑾轎沿途經過，所有的餐食包括咖啡等等，每天下午都會逐一發送給香燈腳，更希望在媽祖的庇蔭下，所有的鄉親都平安健康。

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