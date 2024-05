南非建築倒塌13死　男活埋5天奇蹟獲救！搜救隊獲封英雄

▲男子活埋5日獲救。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

南非一棟正在興建的建築物6日因不明原因倒塌,現場數十人遭到活埋,造成13人喪命,至今還有39人下落不明。不過就在事發5天後傳來好消息,救援人員從瓦礫堆中救出一名男子,且情況穩定,讓西開普敦省省長溫德直呼「這簡直就是奇蹟」。相關畫面在網路上流傳,不少網友大讚這群搜救人員是英雄。

路透社等報導,這起大樓坍塌事件發生在南非城市喬治,當時有81名工作人員在場,許多人遭受波及遇難,搜救人員隨即展開救援,除了使用重型機具,也徒手開挖,就是想要試著救出受困的人。

▲建築物因不明原因倒塌。(圖/路透)

搜救作業進入第5天傳來好消息,當搜救隊員清除廢墟時,搜救犬在推測是建築物3樓的地方發現30多歲男子加百列關貝(Gabriel Guambe),當聽到瓦礫堆下傳來聲音之後,立刻停下手邊工作開始嘗試進行溝通。

依據畫面,當時大約有10名救援人員在場,並把加百列關貝順利救出,在把人救出來之後,現場眾人鼓掌。這段影片也分享至網路上,許多人稱讚救援人員是英雄。

Our survivor has been successfully extracted from the debris after more than 116 hours. This is nothing short of a miracle - thank you to all the search and rescue teams! #GeorgeBuildingCollapse pic.twitter.com/VH3RXuIkRK