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南非建築倒塌13死　男活埋5天奇蹟獲救！搜救隊獲封英雄

▲▼ 南非一棟正在興建的建築物6日因不明原因倒塌。（圖／路透）

▲男子活埋5日獲救。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南非一棟正在興建的建築物6日因不明原因倒塌，現場數十人遭到活埋，造成13人喪命，至今還有39人下落不明。不過就在事發5天後傳來好消息，救援人員從瓦礫堆中救出一名男子，且情況穩定，讓西開普敦省省長溫德直呼「這簡直就是奇蹟」。相關畫面在網路上流傳，不少網友大讚這群搜救人員是英雄。

路透社等報導，這起大樓坍塌事件發生在南非城市喬治，當時有81名工作人員在場，許多人遭受波及遇難，搜救人員隨即展開救援，除了使用重型機具，也徒手開挖，就是想要試著救出受困的人。

▲▼ 南非一棟正在興建的建築物6日因不明原因倒塌。（圖／路透）

▲建築物因不明原因倒塌。（圖／路透）

搜救作業進入第5天傳來好消息，當搜救隊員清除廢墟時，搜救犬在推測是建築物3樓的地方發現30多歲男子加百列關貝（Gabriel Guambe），當聽到瓦礫堆下傳來聲音之後，立刻停下手邊工作開始嘗試進行溝通。

依據畫面，當時大約有10名救援人員在場，並把加百列關貝順利救出，在把人救出來之後，現場眾人鼓掌。這段影片也分享至網路上，許多人稱讚救援人員是英雄。

官員馬波恩波（Nomafrench Mabombo）透露，加百列關貝情況穩定，儘管他被壓在瓦礫堆下，但身上沒有血，也沒有其他被刮傷的痕跡，獲救搭乘救護車的時候，一路上都在說話。

西開普敦省省長溫德（Alan Winde）則是大讚加百列關貝能夠生還簡直就是奇蹟，「每個人都想要奇蹟，現在奇蹟發生了」。

▼搜救作業持續進行。（圖／路透）

▲▼ 南非一棟正在興建的建築物6日因不明原因倒塌。（圖／路透）

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