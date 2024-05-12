土耳其監獄祭虐G酷刑！獄警放狗「咬囚犯生殖器」　電擊陰莖逼軍訓

▲被譽為「世上最恐怖監獄」的迪亞巴克爾監獄最近因計劃被改建成文化中心而被人重新提起。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

土耳其迪亞巴克爾監獄（Diyarbakır）因獄方對囚犯極其嚴酷，要求他們在污水中洗澡，還會對囚犯的生殖器施以電擊，而被譽為「世上最恐怖監獄」。最近，當局計劃將這座監獄改建成文化中心，在社會上引發爭議，讓這座監獄的恐怖往事再次成為眾人的矚目焦點。

據《每日星報》報導，土耳其在1980年9月發生政變後，約有65萬人被當局逮捕，於是土耳其司法部在戒嚴令期間建造了迪亞巴克爾監獄，以維持拘留者的秩序。然而，這座監獄的環境極其惡劣，囚犯們幾乎每天都過著「野蠻時期」的生活。

▲迪亞巴克爾監獄將犯人們都關在極其狹小的空間，導致窒息死亡事件頻生。（圖／翻攝自X）

一名前囚犯形容，獄方將他們關在了非常狹小的空間裡，原本只能容納25名囚犯的房間住滿了74人，以至於他們每天醒來都會發現自己身上睡著其他囚犯，獄中甚至還發生了擁擠引發窒息死亡的事件。不過，生存空間的不足只是囚犯「煉獄生活」的一部分，因為他們每天還得忍受毆打等酷刑。

為了折磨囚犯，獄方訓練了一隻名為喬（Jo）的德國牧羊犬，並在強制囚犯們脫光衣服後，指示這隻牧羊犬去咬裸體囚犯的生殖器。不少囚犯反映，被狗狗攻擊性器官的經歷對他們而言簡直就是噩夢，而且獄內不時還會發生性侵、電擊生殖器等恐怖事蹟。

▲迪亞巴克爾監獄的囚犯每天都遭受非人對待。（圖／翻攝自X）

除此之外，囚犯們還在獄中被當成了士兵，天天都必須接受地獄式軍事訓練，以至於迪亞巴克爾監獄在40年裡發生了無數死亡事件，但獄中違反人權的行為卻一直到這座監獄在2010年爆發大屠殺，導致8名囚犯死亡後才被揭發。

最近，當局計劃將迪亞巴克爾監獄改建成為文化中心，人們再次憶起這座監獄的恐怖往事，不少人也認為當局的決定富含爭議。有人認為保留監獄可以讓社區面對過去並與過去和解，但有人卻主張應該拆除監獄，以作為對酷刑和虐待的回應。