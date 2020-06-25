11歲少女和爸屋內雙雙斃命！他「頭被砍爛」鎖定仇殺…警追殺人惡魔10年

▲父女被謀殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

10年前，杭州市11歲少女洋洋（化名）獨自在家，慘遭陌生男子掐住脖子窒息死亡。在殺害洋洋後，兇手用棉被蓋住屍體，製造對方還在熟睡的假像，隨後拿出事先準備好的菜刀，躲在門後，等女孩父親回家，直接揮起刀向其後腦勺砍去。日前，這位恐怖殺人魔終於落網，作案動機也隨之曝光。

據《瀟湘晨報》報導，2020年6月17日，在廣州惠州警方的配合下，蕭山公安成功偵破「2010.12.11」 命案，抓獲潛逃10年的犯罪嫌疑人廖男，讓這起沉冤多年的命案得以水落石出。24日，杭州市公安局蕭山區分局官方公眾號通報了此案的相關情況。

「你爸爸呢？是不是上班去了？」2010年12月11日上午8時許，在樓塔鎮樓英村一間租屋內，11歲的女孩洋洋睡眼惺忪，只見一位陌生叔叔推門而入，她有些疑惑，看著眼前這位陌生的叔叔。

接著，男子從口袋中拿出100元（人民幣，下同）給洋洋，在女孩正拿著錢十分開心之時，突然伸手緊緊掐住了她的脖子。年僅11歲的洋洋，毫無反抗之力，無論如何掙扎，那雙手還是越掐越緊，直到漸漸失去了呼吸。

在殺害洋洋後，男子並未馬上離去，而是先用棉被蓋住洋洋，製造還在熟睡的假像，隨後拿出事先準備好的菜刀，躲在門後，他還有最終目標。

不久，他看到窗外一個熟悉的身影，是洋洋的父親楊男（1979 年出生，湖南人）下班回來了。在對方進屋的一瞬間，男子直接揮起刀向其後腦勺砍去，一刀、兩刀……。可憐的他還未反應過來發生了什麼事，就被殘忍殺害。

▲同事報復殺人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

命案發生後，蕭山警方立即展開調查，根據現場線索推測仇殺可能性較大，沒過多久就確定了殺害2人的嫌疑人。兇手是廖姓男子（1961 年出生，湖南人）， 是死者楊男的同事。確定嫌疑人後，蕭山警方圍繞廖男的下落進行多方搜查，但10年來一直沒有逮捕到對方。

直到今年 6月15日，警方得到一條線索稱，廖男很有可能化名姓楊，在廣州惠州一帶，2天後終於抓到這位逃亡10年的兇手。

究竟是怎樣的矛盾，讓廖男痛下殺手，殘害父女2條人命，毀滅一個家庭？他供述，自己和楊男原先都是在一家工廠上班，因為一些工作瑣事時常發生矛盾，因楊男是工廠內的老員工、資歷更久，也更得老闆和工友們信任，對此自己心中一直頗有怨言。

後來，兩人矛盾越積越深，工廠老闆便提議，廖男轉去另一家工廠工作。沒想到，他到了另一家工廠後，在某次作業時手中機器突然發生了故障，被機器內的零件割傷臉，縫了20餘針。

這件事成了命案的導火索，廖男說，「我當時沒有工作，賺不到錢，臉上也落了一道大疤，講話漏風，我就想，如果不是他跟我鬧矛盾，我就不會變成這樣，我真的恨死了他。」 被恨意衝昏頭腦的他一心只有報復，隨後準備好菜刀，找到楊男家，實施了報仇計畫。

廖男曾擁有過美滿的家庭，和妻子育有一女，出逃時女兒只有10歲，和洋洋年紀相仿，而他的一時衝動，直接導致2個家庭的破滅。他10年前犯下命案後，乘坐客運一路潛逃，先是藏身湖南，後到廣東定居，從未聯繫過家裡人，生怕自己拖累她們。目前，案件正在進一步辦理中。

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