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藝壇、杏壇雙棲大師倪朝龍回顧展　盧秀燕：是我先生和孩子的恩師

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▲▼盧秀燕出席倪朝龍個展開幕，稱讚台灣藝術瑰寶。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席倪朝龍個展開幕，稱讚是台灣藝術瑰寶。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市藝術家倪朝龍28日以「謳歌—生命的朝陽」為題舉辦個展，除了油畫、版畫經典代表作，更特別展出60年前所描繪台中柳川的水彩作品，透過展覽回顧他超過一甲子的藝術創作歷程，市長盧秀燕出席開幕展表示，倪老師不但是台灣藝術界的瑰寶，也是她先生及孩子的恩師，希望大家常來欣賞，認識這位藝壇、杏壇雙棲大師。

▲▼盧秀燕出席倪朝龍個展開幕，稱讚台灣藝術瑰寶。（圖／台中市政府提供）

倪朝龍表示，這次個展主題「謳歌—生命的朝陽」，是他漸凍人的女兒以眼控電腦所命名，女兒認為「人生70才開始」，因此鼓勵他持續創作，帶著活力、希望迎向「藝術生命的朝陽」。

▲▼盧秀燕出席倪朝龍個展開幕，稱讚台灣藝術瑰寶。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕和多名藝術家合唱「月亮代表我的心」，提前向倪朝龍祝壽。

盧秀燕表示，倪老師在藝術上的成就無庸置疑，是台灣藝術界的瑰寶，也是她先生及孩子的恩師，就像父母一樣親切，作育英才，對於台灣的美術教育奉獻良多，希望藉由展覽，讓更多年輕人認識這位一代大師。

倪朝龍1940年出生於台中市，至今創作超過60年，油畫、版畫都曾獲台陽美展金、銀、銅牌獎及全省美展大會獎、文建會文馨獎，及全國終身教育奉獻獎等；他也曾任台中教育大學、亞洲大學教授及台灣中部美術協會理事長，整合、領導中部美術發展，促進國內外美術交流，展場在大墩文化中心，展期至7月15日。

出席開幕展除了盧秀燕之外，還有文化局長張大春、市議員陳政顯及多名藝術家、教育家，現場還合唱「月亮代表我的心」為倪朝龍即將到來的80大壽祝賀，場面溫馨。

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