不滿中火違法重啟燃煤機組　國民黨4議員「抗灰保肺」電廠前靜坐抗議

▲台中市國民黨籍議員羅廷瑋（左起）、黃健豪、冉齡軒和吳瓊華4人，身穿灰色衣服前往中火大門靜坐。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市國民黨籍議員黃健豪、羅廷瑋、吳瓊華和冉齡軒4人，不滿中火違法重啟2號燃煤機組，28日下午身穿灰色衣服前往台中火力發電廠大門靜坐，議員們表示，已經束手無策只好採取土法煉鋼方式表達抗議，現場並高喊「爭口氣、顧健康」、「抗灰保肺」，用實際行動向中央表達中部人的心聲。

黃健豪表示，市議員職責是監督台中市政府，市政府依據自治條例對台中火力電廠開罰，但是電廠卻是我行我素，仗勢蔡英文政府在背後撐腰，違法重啟燃煤機組，他說，立委才是有權力監督台電和火力電廠的人，但他卻看到有立委在臉書上公然宣稱火力電廠跟空污無關，另一個有醫學背景的新科立委，也公開表示火力電廠重啟沒有讓空氣變差，這種違反科學常識的發言，簡直是在跟台中市民開玩笑。

▲議員們高喊「爭口氣、顧健康」、「抗灰保肺」表達抗議。

羅廷瑋表示，到台中火力發電廠陳情抗議，是因為台電欺壓中部人已經沒有底線，根本把台中人當作塑膠，「硬要你吞，還不准你哭」，他呼籲中彰投民眾，健康是買不到的，不要被台電所發的回饋金「摸頭」，沒有人是局外人，肺腺癌不會挑人，所以以靜坐方式要求中火關閉2號機組。

吳瓊華說，台中人不願意當空氣清靜機，中部人追求的是無煤無污染的健康家園，雖然現階段做不到，但一部一部減少，總有一天無煤家園就會實現，希望透過眾人的力量，向中央政府表達2號機組立即停機的心聲。

冉齡軒表示，癌症已連續38年高居國人死因的第1名，其中死亡率第1的就是肺癌，台中肺癌發生率在2014年到2017年逐年增加，就是因為空汙，世界的潮流是減煤，而中火重啟2號機組是違背世界潮流的作法，她特地帶來東勢的梨子，讓議員們靜坐抗議時能清肺潤嗓，為市民發聲。

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