林為洲要求開冷氣挨酸　江啟臣回擊「勿帶風向」：不是來吹冷氣

記者楊亞璇／台北報導

為反對監察院人事案，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，不過國民黨團總召林為洲要求議場開冷氣，消息一出，馬上有網友做成梗圖嘲諷。對此，國民黨主席江啟臣晚間表示，他看到有人刻意在網路帶風向，要批評國民黨團這次占領主席台的行動，他強調「今天是抗爭，不是吹冷氣」，所有公物的破壞國民黨全部負責，不要試圖在網路帶風向。

▲國民黨團總召林為洲在鏡頭前要求開電燈、開冷氣，引發熱議，還有網友做成梗圖。（圖／翻攝網路）

國民黨團總召林為洲指出，目前有3點要求，他們要求議場內開燈、開冷氣、不相干的人員全部撤場，只留下立法委員。對於媒體能否留在二樓拍攝，林為洲則沒有回答，用手指指向身旁的員警。網友也立即將林為洲開冷氣的訴求作為梗圖嘲諷。

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

對此，江啟臣晚間抵表示，已經有些人刻意在網路帶風向，要批評佔領主席台的行動。他強調，「我們今天是抗爭，不是吹冷氣」，所有破壞的公務，國民黨全部負責，不要試圖在網路帶風向來扭曲國民黨為民發聲、爭取公平正義的行動。

江啟臣並與國民黨立委在議場門口一字排開，高呼「拒絕酬庸，撤換陳菊」，對於民進黨團批評「踐踏國會議員尊嚴」，江啟臣也回擊「今天誰捍衛史上最爛名單，才是踐踏議員尊嚴」。

對於民進黨批評藍營「踐踏國會議員尊嚴」，江啟臣強調，「我們不出來才是踐踏國會議員尊嚴，我們不是橡皮圖章，今天誰捍衛史上最爛名單，才是踐踏議員尊嚴。」