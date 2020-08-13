三寶鄰居「亂移車」丟路中央！被抓包竟嗆：你在威脅我嗎

▲鄰居擅自亂移車，不僅把黃先生的車丟在路中央，還順手貼上一張「這裡不能停車」字條。（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰、張君豪／台北報導

台北市文山區一名黃姓男子8日晚間騎車返家後，把機車停在家門口，怎料警方幾小時後上門，規勸他不要把車「停在路中間」。起初他一頭霧水，後來調閱監視器才發現是鄰居為了停車位，竟私自將他的車移到路中央。不料鄰居裝傻不認帳，直到發現被監視器拍得一清二楚，才惱羞怒嗆「你在威脅我嗎？」

黃先生在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他家住文山區興隆社區，當晚8點半買完東西後，就把車停在自家公寓門口，不料深夜11點30分電鈴響了，上門的是三位警察，而且劈頭就說「先生，樓下機車是你的嗎？請移車，你怎麼會停在路中間？」

當時黃先生一頭霧水，下樓查看嚇了一大挑，立刻向員警解釋：「我回來時不是停這樣啊！」還指了指原先停放的位置。員警聽完一臉狐疑，但也告訴他：「你原本停那裡沒問題啊！對了，你機車上還被貼了『這裡不能停車』的字條」。

▲員警到場規勸，黃先生一頭霧水，只好趕緊下樓移車。（圖／爆怨公社）

事後，黃先生愈想愈奇怪，10日特地到社區管委會調監視器，沒想到竟是鄰居為了停車位，擅自把他的車移到路中間，還順手貼上字條。

黃先生得知後，立刻上門提醒對方「大家都是鄰居，別這樣沒品」，結果鄰居裝傻否認到底，直到告知監視器拍得一清二楚後，竟翻臉怒嗆「你是在威脅我嗎？」

興隆派出所表示，當晚接獲民眾檢舉電話，指興隆社區185巷有機車停在路中央，因此派員前往了解。同仁到場後，車主配合移車，也有說明是被不明人士移車，所以現場未開罰。

據悉，這位鄰居搬來不到半年，與黃先生住同一棟公寓，但兩家人完全沒交集。先前黃先生的車雖然被移動過，但都是移動到合理位置，所以未加以理會。如今演變成誇張移車，黃先生不願進一步受訪，但不排除到派出所報案。

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