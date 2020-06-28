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馬祖海巡再出擊！　特勤人員登兩陸船查扣6萬條私菸　市價近5千萬

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記者張君豪／馬祖報導

肺炎疫情雖趨緩，海巡署馬祖海巡隊繼上周查獲走私民生用品，28日在南竿復興沃海域查獲1艘大陸籍無船名小貨船，以及在南竿津沙海域查獲1艘大陸快艇疑似涉嫌走私未稅洋菸，共起獲1200箱，總計約6萬條ESSE（愛喜）、BOHE等未稅走私菸，市價逾5000萬元。海巡署表示，全案將依違反兩岸人民關係條例、菸酒管理法、海關緝私條例擴大偵辦。

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批韓國愛喜（ESSE）未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批韓國愛喜（ESSE）未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批韓國愛喜（ESSE）未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

馬祖海巡隊3571艇，於28日清晨5時許執行勤務時，接獲海巡署第十一巡防區指揮部雷達通報發現可疑目標進入南竿瀚林角外海，馬祖海巡隊3571艇立刻前往查處，並於復興沃0.8浬處登檢該大陸籍無船名貨船，該船上有四名船員，海巡人員立刻登船檢查。

馬祖海巡隊莒光分隊於當天8時許也接獲巡防區通有可疑目標滯留，即刻出動線上警艇3578艇及新造多功能快艇一同前往，於9時許在南竿津沙外2.2浬處發現該艘陸籍快艇，並結合特勤人員運用優勢警力登檢該艘陸籍快艇，快艇上有三名船員。

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批韓國愛喜（ESSE）未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊28日查獲大陸漁船走私大批未稅洋菸。（圖／記者張君豪翻攝）

經海巡人員登船搜索統計，初估兩艘船艇一共查獲1200箱合計約6萬條未稅菸，由於台灣正嚴防新冠肺炎（COVID-19）、非洲豬瘟相關疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴。

馬祖海巡隊於28日6時許及9時許分別將兩艘陸船押返福澳港，由連江縣衛福局派員針對該2艘陸船消毒及人員檢疫、海巡署表示，查此次陸船載有大量走私菸，恐流入市面販售牟取暴利，民眾如誤用未經合格檢驗菸品，會對身體健康造成危害，在此呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，本署將立即派員處置。

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