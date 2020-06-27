海巡署貼文「母親滑手機」小孩臉趴水面　網友怒：海巡要開「性平課程」

▲海巡署貼文挨批，「海巡署真的需要性平課程」。（圖／畫面翻攝《海巡署長室 Coast Guard》）

記者邱中岳／台北報導

海巡署27日在臉書《海巡署長室 Coast Guard》發文，在夏天泡水是人生最舒服的事情，往往大家都會衝向泳池、溪邊玩水，並提醒家長小朋友溺水時，往往在岸上滑手機的家長沒有發現，呼籲家長要注意，但卻遭網友留言「育兒原本就不只是媽媽的責任，像這種強化刻板印象的圖就應該被檢討，海巡署真的需要性平課程。」

臉書《海巡署長室 Coast Guard》在27日po出一張「母親在旁滑手機」，小朋友卻在旁邊塗鴉搞破壞，另一張則是小朋友玩水時趴在水中不動，卻遭網友質疑「海巡署真的需要性平課程」，也有網友留言小建議「家長能不能不要只畫「女性」呢？畢竟注意力是家長的責任，而不是只有媽媽。」

海巡署的貼文中，主要是提醒家長夏天期間，許多家長會帶小孩到海邊、溪邊降溫，提醒家長應注意小朋友在水中玩耍情形，也呼籲民眾不要到陌生水域評估是否下水，對於年幼孩童更要隨時注意情況。

但遭到留言質疑性平問題，也有網友發言力挺「你怎麼假定那個人是女性，搞不好他是留長髮的男性？都2020了怎麼還有這種封建思維」、「這個小小的示意圖，能塞的東西有限，內文也強調父母 整體應該算很到位了吧」，更有網友說到，「用太糾結這點啦，如果把媽媽換掉的話，會有很多可能性，包含單親家庭啊，隔代教養等等。」

海巡署則表示，因進入夏季，許多家庭會選擇外出戲水消暑，近日也有多起溺水案件發生，時下國人常以手機打發時間，而孩童發生危險時缺乏自救力，若成年人將大部分注意力集中於手機上，就可能造成不可逆的結果。

因此，以圖文提醒大家夏季戲水之餘，留意周遭環境安全，尤其是帶孩童戲水的朋友，在民主自由的國家，對於同樣的資訊，每個人必有不同詮釋、評論，網友留言係代表個人意見，受言論自由保障，我們尊重不同的聲音。

貼文刊登後引起大家關注，也衍生不同的詮釋，部分詮釋並非創作本意，每個網友的意見海巡署長室都很重視。未來我們會更加注意，顧及不同的立場、感受，以正面、友善的方式創作貼文。

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