快訊／桃園2醉男高城埤塘「裝置藝術前續攤」！1人溺水…命危搶救中

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園市八德區高城埤塘生態公園27日下午2時許發生一起溺水意外！2名男子喝酒約續攤，竟決定前往埤塘中間的裝置藝術繼續喝，直接跳下水打算游泳過去，卻因不勝酒力，其中邱姓男子突然失蹤，另外一名同行夥伴則自行上岸，警消獲報後前往現場救援，只是找到邱男後，將他打撈上岸時，已無呼吸心跳，目前送醫搶救中，後續情形仍有待釐清。

▲2名喝醉的男子約好赴高城埤塘內「裝置藝術」喝酒續攤，其中1人卻游泳過池溺水。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

消防表示，溺水的是34歲邱男，獲報後派出20名人員、4輛消防車（含一艘橡皮艇）前往現場，只是找到邱男後，他已無呼吸心跳，趕緊送往桃園醫院搶救。

據了解，今天早上消防局第一救災救護大隊才在高城埤塘生態公園進行水域安全救援演練，怎料，下午就傳出溺水意外；根據統計，桃園市去年溺水死亡人數共15人，再加上八德區本身灌溉的埤塘、圳溝比較多，因此八德區轄內的八德、大湳、茄苳消防分隊選擇舉辦演練，其中包括救生四式演練、岸上救生、入水救生、民眾岸上救生等項目，除了訓練救援能力外，也希望藉此教導民眾面對落水時，可利用隨手可得的物品製成簡易浮具自救，提醒民眾戲水多注意安全。



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