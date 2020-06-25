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營養師「火辣交疊」人夫！他狂噴鹹濕對話：有幾個姿勢特別舒服…正宮崩潰

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫外遇同醫院的營養師，訊息中更大聊性事，正宮發現後崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人妻驚見丈夫與營養師小三十指緊扣、裸體擁抱照，訊息中還大聊鹹濕性事，瞬間崩潰，決定提告求償50萬元精神撫慰金。雖然小三強調，自己已獲得人妻原諒，但法院認為不影響到人妻民事損害賠償的請求權，判人夫跟小三應連帶賠償人妻20萬元，可上訴。

擔任護理師的人妻主張，2016年與丈夫結婚，她與丈夫都在彰化一間醫院任職，沒想到結婚才一年多，丈夫就與同醫院的營養師小沐（化名）發生婚外情，她不僅見到丈夫與小沐十指緊扣的照片，還發現2人的鹹濕對話、裸體擁抱照，心碎質問丈夫，這才知道老公早已背叛婚姻。

對話內容露骨描述性愛歡愉的細節，包括，「可以再來一次」、「用嘴巴你是不是很喜歡」、「早上我真的有點忍不住」、「我之前有人會幫妳舔舔嗎？」、「妳乾乾的當然會痛啊」、「你昨天一臉興奮」、「忍很多天了，我很想要妳」、「你那天跟我說，如果沒有家，你一定會把我娶回家」、「有幾個姿勢特別舒服」，人妻見了有如晴天霹靂，精神崩潰決定向2人提告求償50萬元精神撫慰金。

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲小沐辯稱，人夫與老婆感情早就出現裂痕了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

人夫表示，已經深深知道自己犯錯，雖然不得不走上離婚一途，但事件發生過後他已經沒有和小沐聯絡，一心回歸家庭，全心全意照顧與人妻所生的孩子，「畢竟無法再當一個好老公，也要認真做好爸爸本分，來彌補過去對老婆內心的傷害」，但請求法官能酌減賠償金額。

小沐則辯稱，人夫與正宮婚後因為個性不合，時常為了小事發生爭吵，正宮也曾向人夫表示，婚後重心都放在孩子身上，忽略維繫夫妻感情，可知雙方婚姻早就出現裂痕，只剩名分，是不是因為婚外情才破壞夫妻感情，仍有待商榷，且這也非她一人的行為所造成，只是壓倒駱駝的最後一根稻草。

她稱，自己剛出社會，閱歷並不豐富，與人夫交往初期並不知道對方已婚，知道後也斷絕與人夫的往來，且人妻發現婚外情後，她曾向對方道歉，對方也在IG中發文「希望你這次真的能珍惜給予的機會」，顯然是已經原諒自己了，不能再向她求償。

彰化地方法院簡易庭勘驗各項事證後，判人夫及小沐應連帶賠償人妻20萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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