國民黨佔立院「太陽花女神」狂被TAG技術指導　網酸：餓了就出來了





▲賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物。民進黨立委范雲狠批，國民黨連辯論都放棄，「譴責太陽花運動的國民黨現在模仿太陽花？」當年有著「太陽花女神」封號的民進黨立委賴品妤則是狂被TAG要她「技術指導」，不過，有網友狠酸國民黨不需要指導，「他們很可能會採輪班制」。

范雲表示，明天立院原定召開政黨協商、談話會討論臨時會議程，但剛剛國民黨委員們打破玻璃衝入議場，還傳了幾段自拍影片跟照片給媒體群組，「針對監察院人選原本就可辯論，國民黨準備自囚是哪招？從影片中還可以看到譴責香港反送中運動的葉毓蘭委員在噴漆，這難道不是分裂性雙重人格？」

范雲狠嗆，「現在連辯論都放棄，直接打碎玻璃闖入立院議場，噴漆破壞公物。請問，監院審查了嗎？三秒鐘通過了嗎？國民黨究竟在演哪一齣？」

當年曾參與太陽花學運的賴品妤，如今以立委身分進入立法院。國民黨下午佔領立院之後，網友狂搞笑點名要她「技術指導」，讓她在臉書回應，「大家不要再TAG我技術指導了！！！！」「也不要問我在議場怎麼洗澡，不要問！你會怕！」

不過，不少網友對國民黨的佔領不以為然，超酸留言，「他們既然想待在裡面我們就成全他們吧，為了他們安全應該在門上多加幾條鐵鍊，這樣他們晚上睡覺也安心」、「那個年代沒有外送平台服務」、「就您的經驗，斷冷氣跟斷水哪個比較人道」、「把冷氣關掉，等等就跑光了」、「應該不需要 因為他們很可能會採取輪班制」、「等下餓了就出來了啦 一堆王公貴族今天連假最後一天還有聚餐」。