拿「桃紅小丁」狂嗅！議員鏡頭前「直盯內褲」雙手狂摸　被抓包瞎回：可以吃啦~

▲阿西洛拿出桃色小丁狂嗅。（圖／翻攝自YouTube／Rápido no Ar）

記者黃心瑀／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，許多工作都改用「線上會議」來處理公事，巴西一名基督教黨的政治家阿西洛（Ditinho do Asilo）日前透過網路，與他人舉行會議時，手上卻突然多出一條「桃紅色小丁」，只見他把內褲拿在手上把玩，還順帶放在鼻子前狂嗅，完全忘了鏡頭前還有十幾個人的存在，過程十分尷尬。

綜合外媒報導，這場會議的主題是討論「砍伐樹木」，阿西洛當天在進行視訊會議時，似乎是以為電腦上的鏡頭跟麥克風都已經關閉，所以自然而然的把朋友寄來的包裹拆開，從裡面掏出一件桃紅色的丁字褲，但最讓人傻眼的是，他不僅把內褲掛在手上持續觀賞研究，還放到鼻子前面狂嗅，讓在線上的其他成員都傻了。

報導中指出，阿西洛的舉動一直持續到另一位市議員提醒他時才停止，事後他試圖解釋這個奇怪的行為，他說他在會議期間收到了一個朋友寄來的包裹，在檢查收到甚麼東西的時候，他以為電腦的鏡頭跟麥克風都已經被關閉了，才會將內褲拿起來；這是朋友的一場惡作劇，這件內褲是一間性用品商店內所製作的可食用食品，所以他才會拿起來聞味道。

阿西洛也說，他並沒有要無視這場會議，還補充表示自己認為在會議中做出這樣的行為十分不妥當，雖然在拆包裹，但他還是有跟在議程上；當議員在家參與會議時可以做任何事情，而剛好他在拆東西時被逮個正著了。目前巴西議會正在調查該起事件，但還未確定是否採取任何懲處。

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