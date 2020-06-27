自費篩檢要7000元？　莊人祥：若有人覺得不值，我無話可說

圖文／CTWANT

台灣已多日無新增本土感染病例，但一名自台返日的日本女學生確診，國內不少專家稱台灣社區不一定安全，「普篩」聲浪再起，就連台北市長夫人陳珮琪也再次「發聲」，其實，國內自費篩檢的條件已放寬，但民眾質疑，7000元的費用是否有點多，對此，指揮中心發言人莊人祥回應，每次的檢驗，除去試劑的費用，還要考量採檢醫院的成本，每次醫檢人員都要全副武裝來做，若感覺不值得，那也無話可說。

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情中心5月底時已宣布，自費篩檢條件有7類對象；另外自費採檢指定醫院也從原本的18家增加到37家，對於費用的部分，莊人祥認為，自費篩檢的7000元，不是只有「檢驗試劑」的成本費用，每次做PCR檢驗，負責的醫檢人員都需穿防護衣來做，因此也需要考量到負責檢驗的醫院成本，如果覺得不值得這個價錢，那他也無話可說。

莊人祥還表示，公費篩檢是針對高危險群、符合通報條件的人，依傳染病法用公費來支出，但若是因為個人理由想要採檢的話，那就需要自行負擔費用；對於一般民眾自費篩檢結果為陰性，是否能比照商務人士減少隔離天數，莊人祥回應，目前只開放商務人士可以縮短居家檢疫時間，本國人或是外國人都適用，只要符合商務標準就可以提出申請。

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