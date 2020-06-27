動團提8項保護動物訴求　陳吉仲找開會近2小時...初步結論曝

▲動團2月在「動物保護春茶會」提出8項保護動物訴求。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

動保團體大會師隔20年，今年2月成立「動物保護立法運動聯盟」（動法盟）拼動保改革全面修法，提出動物保護入憲、動物人道救援等8大訴求。農委會官員透露，主委陳吉仲日前已找各動團代表到農委會開近2小時的會，每一項都有初步結論，和動團達一定共識。

動法盟8大訴求包括，支持「動物保護入憲」、動物非「物」，動物傷害慰撫金法制化、動物保護警察法制化、動物人道救援法制化、動物科學應用資訊公開與資源分享法制化、實驗動物獸醫專業養成法制化、畜禽魚類友善生產系統法制化，和蔬食推廣法制化。

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當時成立大會，陳吉仲親自到場強調，農委會不會只是回應，會盡快邀請各動團代表，具體逐項討論並執行，會樂意協助。另外，動團長期呼籲要設置動保警察，陳吉仲也說，農委會每月都要提交總統府動物保護進度報告，總統蔡英文追很緊，此議題不會放鬆。

▲對於保護動物8項訴求，陳吉仲日前找動團開會討論，逐項都有初步結論、共識。（圖／記者屠惠剛攝）



農委會官員透露，23日陳吉仲找各動團代表，針對8訴求逐一會談，其中較受關注的結果分別是，動物保護入憲議，農委會同意與尊重聯盟倡議，憲法條文修正需更為縝密謹慎，請聯盟提供專家學者名單，另擇期召開專案會議研商。

農委會表示，動物傷害慰撫金法制化可「納入動保法通盤檢討修正」。長期被關注的「動保警察」，專案評估計畫今年9月底就會有初步結果，屆時也會協助動團邀集內政部討論。「動物人道救援法制化」，因動團將請立委提案修正災害防救法，予以尊重。有關巨口鯊漁業政策議題，稀有物種保育為國際趨勢，農委會則說，將儘速討論對外公布。

「友善畜禽水產養殖法制化」部分，農委會指出，已採取獎勵機制推動產業轉型導入畜禽友善生產系統，將持續與動團保持溝通聯繫，漸進推動相關政策與機制。另外，有關雞蛋食安溯源洗選噴印措施，各界憂心可能影響雞蛋友善生產政策與教育推廣問題，農委會強調，後續由行政院食安辦邀請動團及產業科研商。

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