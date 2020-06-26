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9又4分之3月台在城南　松林書局榮登最有意思的時光機

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▲▼松林書局 。（圖／文化總會提供）

▲牯嶺街舉辦《2020城南有意思》 。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

由文化總會舉辦《2020城南有意思》活動進入第二天，眾多親子家庭與文青紛紛相繼朝聖，其中被網友號稱「九又四分之三月台般聖地」的松林書局，更榮登本屆城南有意思最力推的打卡點之一。

文化總會指出，位於牯嶺街的松林書局，如同穿越歲月的甬道，層板間盡是跨時代的書頁典藏，從常民生活知識、兩性關係交流、歷代詩詞彙集、國際禮儀指導，生活法規參考、針線烘焙教學等，種類應有盡有。原本只是在書局門口打卡的水美美們，不自覺的就進入店裡彷彿搭乘時光機般，依喜好穿越古今中外各年代；也讓平時的老街區，因著年輕人紛紛朝聖，而多了清新的味道。

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▲▼松林書局 。（圖／文化總會提供）

▲▼《2020城南有意思》活動。（圖／文化總會提供）

▲▼松林書局 。（圖／文化總會提供）

文化總會說明，近幾年牯嶺街因為有《2020城南有意思》系列活動裡的《春日晒書市集》規劃，慢慢活絡起年輕的氛圍，許多文青咖啡館也一一展開，即使有新事物加入，文化總會規劃活動時，仍堅持保有台灣早期舊書攤的氣味，不僅有潮牌雜誌「新活水」，三民書局、東南亞主題書店、台灣懷舊老漫畫、香港聯合出版社、國語日報社、延慧書庫以書易書等，許多自詡啃書蟲的讀者表示，因為疫情關係讓他們從清明連假等到端午連假，終於盼到了城南有意思的晒書市集，直稱這是愛書人的綠洲。

文化總會發言人湯佩儀表示，每年城南有意思的晒書市集，已被文青封為隱藏版的知識金字塔，松林書店老闆老闆年事已大，幾乎不會開門；但在市集期間，老闆會特別開門，迎接大家，舊雨新知得趕快搶時間去松林書局拍出限定版美照，或買幾本市面上已絕版的舊書，絕對是今年端午節防疫新生活裡，既潮又優雅最佳路線。

▼松林書局 。（圖／文化總會提供）

▲▼松林書局 。（圖／文化總會提供）

▲▼松林書局 。（圖／文化總會提供）
 

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