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西螺名店正莊麻糬　遺孀承襲老闆莊孟釗志願支持消防

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▲「正莊麻糬」老闆遺孀陳惠雯承襲莊孟釗之遺願，捐贈西螺消防分隊器材及設備約30萬元並延續丈夫大愛擔任西螺義消及鳳凰義消分隊顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「正莊麻糬」老闆遺孀陳惠雯承襲莊孟釗之遺願，捐贈西螺消防分隊器材及設備約30萬元並延續丈夫大愛擔任西螺義消及鳳凰義消分隊顧問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮薪傳五代「正莊麻糬」為在地傳統名店，以西螺在來米製成各式麻糬與麥芽酥、花生糖等具盛名。正莊麻糬業者莊孟釗，熱心社會公益，歷年來皆擔任西螺義消分隊顧問，去年因病去世，遺孀陳惠雯承襲莊孟釗之遺願，捐贈西螺消防分隊器材及設備約30萬元並延續丈夫大愛擔任顧問。

「正莊麻糬」老闆莊孟釗2005年即加入當時還在草創期的西螺鳳凰義消分隊(時為西螺鳳凰志工隊)，奉獻心力，利用店休時間至分隊協勤隨同救護車出勤，協助病患就醫，惟去年12月底不幸因病去世，其妻子陳惠雯女士，承襲莊孟釗之遺願，捐贈西螺消防分隊各式器材一批。

莊孟釗遺孀陳惠雯女士所捐項目包括有救護背心25件、醫療用紫外線消毒燈1組，確保同仁執行救護勤務安全；住宅用火災警報器250個，供鎮上弱勢族群或高風險建築之住戶申請安裝；汰換分隊老舊冷氣2部，提供分隊舒適工作環境，捐贈金額約新台幣30萬元。

雲林縣消防局第二大隊副大隊長陳世朋26日上午代表雲林縣消防局前往「正莊麻糬」致贈感謝狀，並感謝其長年支持消防工作及回饋鄉里之善行義舉。副大隊長陳世朋表示，長年以來正莊麻糬皆擔任西螺義消分隊顧問，默默支持消防工作，莊孟釗先生更於15年前加入鳳凰義消分隊，遺憾在去年因病過世，其妻子陳惠雯女士延續其大愛，持續擔任西螺義消及鳳凰義消分隊顧問。

副大隊長陳世說，感謝「正莊麻糬」莊孟釗遺孀陳惠雯女士捐贈各式器材一批，提供同仁出勤及在隊待命時皆能有一個舒適安全的工作環境外，在得知近年消防局推廣住警器，為避免人命財產損失，再捐贈250個供民眾申請，詳情可洽西螺消防分隊或至雲林縣局網站查詢。

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