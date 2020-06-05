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再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

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▲台南市消防局舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局5日下午3時10分，在永華市政中心2樓前廣場舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈，同時希望該部救護車的啟用，能帶給本市市民最佳的緊急救護服務品質。

▲台南市消防局舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晨嘉自動化股份有限公司為台南市在地優質企業，為專業生產秤量系統之製造廠商早期供應產品計有重量顯示器、多功能重量顯示控制器、電子計數秤、計重秤、電子天平、卡車地磅及電子吊秤等等。

陳俊明董事長表示，以這次捐贈救護車為例，除了讓消防局救護車在軟硬體設備更加強化，提供高品質的到院前緊急救護服務之外，同時藉由消防人員之手，提供更安全、迅速的送醫診治，讓住在偏遠地區的市民生活更有保障，希望藉此拋磚引玉的捐贈，讓更多亟需要緊急救護服務的市民可以獲得即時幫助。

▲台南市消防局舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，在台南縣市合併之後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1％速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！

黃偉哲說，台南市到院前緊急救護急救成功率，在與台南市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且至2020年4月計有44位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是救護人咱24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

▲台南市消防局舉辦晨嘉自動化公司陳俊明董事長及陳鳳雪總經理賢伉儷捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次所捐贈之救護車其車內的救護裝備、器材可以說是一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用，不僅有效提昇台南市民對本市「到院前緊急救護」服務工作的信賴，更保障消防人員於執行急救工作能增添一份安全感，對於民眾生命安全的守護，更有著極為顯著的助益。

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