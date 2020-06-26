翹臀+六塊肌！日本「猛男筷架」爆紅　網歪樓：筷子放哪邊

▲ 日插畫家自製「猛男筷架」，新奇造型引起熱議。（圖／翻攝斉藤幸延推特）



實習記者羅明輝／綜合報導

現在市場競爭激烈，為了抓住消費者的目光，除了基本的實用性與價格外，商品在設計方面的創意與巧思也相當重要。先前就有名喜愛健身的日本網友，用3D列印的方式自製出「猛男筷架」，以有著六塊肌的肌肉男為外型，不論正反兩面都能放置筷子，獨特又新穎的造型隨即在推特爆紅，更有廠商看準商機，將它做成正式商品販售。

日本插畫家「齊藤幸延」在推特貼出自製的「猛男筷架」，外觀看上去是一個有著古銅肌膚、結實六塊肌的縮小版猛男，將雙腿併攏、躬起，呈現正在進行仰臥起坐的姿勢，腹部下方凹陷的部份正好可以放上筷子，如果將猛男翻轉至背面，也能剛好將筷子放置在背部與臀部之間的凹陷處，乍看之下就像是猛男為了鍛鍊，努力扛起筷子一般。

▲ 猛男筷架「商品化」後，推出多種顏色。（圖／翻攝斉藤幸延推特）



筷架有趣的設計馬上就吸引了大批網友關注，不少人紛紛歪樓，「身材超好！屁屁為什麼這麼翹，看了好害羞...」、「做得很精細耶，背肌還有腹肌紋路都很清楚。」、「筷子擺放的部分，不是正好是『重點部位』嗎？我比較好奇是怎樣撐起來的哈哈哈。」特別的是，由於齊藤本人喜愛健身，身材剛好也相當健壯，因此也有人好其詢問，「難道『猛男筷架』的設計原型就是你自己嗎？」

獲得廣大迴響後，就有廠商打鐵趁熱，將「猛男筷架」正式「商品化」，還推出巧克力色、金、銀、青銅色等各種色系提供消費這座挑選，近期更增加了水晶、松石等色。這樣陽剛、動態的筷架，在一眾典雅、樸素的筷架中，也顯得格外罕見、突出。

▼ 齊藤本身也是一名健身猛男 。（圖／翻攝斉藤幸延推特）

