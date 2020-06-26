8月大男嬰被丟入泳池「學生存」！媽一旁側錄歡呼「你可以的」...萬人譙爆

@mom.of.2.boyss Oliver amazes me every week! I can’t believe he is barely 2 months in and is catching on so fast. He is a little fish. ##baby ##swim ♬ original sound - mom.of.2.boyss

實習記者崔子柔／綜合報導

美國27歲的媽媽梅爾（Krysta Meyer）育有2個小男孩，她近日把8個月大的兒子奧利弗（Oliver）被舉起丟入泳池的影片上傳到抖音，短短5天內就吸引了510萬次觀看，12多萬則留言。

根據《BuzzFeed News》報導，住在科羅拉多州斯普林斯（Springs）的梅爾21日把這則影片上傳，並寫下「奧利弗每個星期都讓我驚訝！我不敢相像不到2個月的時間他能像條小魚。」畫面中可見，女教練在岸上把奧利弗舉到胸口附近的高度後丟進泳池，再跳下去陪同，而奧利弗幾秒後自己就踢著腳仰漂在水面上。

▲男嬰被丟入水中載浮載沉。（圖／翻攝自Tiktok／@mom.of.2.boyss）

網友看了這則影片，有的人以輕鬆的方式開玩笑回應，也有人很擔心奧利弗的安全。梅爾則表示，「收到許多人的關切，認為不該把孩子這樣往水裡丟，甚至有人對我做出死亡威脅，說我是個最壞的媽媽，我會害我的孩子造成創傷。」

梅爾指出，這不是大家所想的普通游泳課程，而是「嬰兒生存課程」。奧利弗參加的小鰭游泳教室（Little Fins）合夥人阿姆斯壯（Lauri Armstrong）表示，課程導師都受過特別培訓，「我們做任何活動時最大的前提就是安全，雖然看起來瘋狂，但我們在引導8個月大的孩子察覺他們身處的狀況，並找出從水中離開的方法」，「我們都會觀察孩子的情形，不會在他們做好準備前冒然行動。」

在 Instagram 查看這則貼文 Little Fins（@littlefinsswimschool）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 下午 7:07 張貼

▲Little Fins專門訓練孩童水中生存技能。（影／翻攝自instagram／@littlefinsswimschool）



家長預防孩童童年溺水協會共同創辦人貝內特（Jenny Bennett）則說，「我看到影片時被嚇到了，孩子一開始掉入水中的位置不高，但是有些孩子是以倒頭栽的姿勢被丟進泳池，這並不合理還可能造成傷害。」