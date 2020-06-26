　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法國政府宣布「封城」15天。圖為巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。(圖／達志影像／美聯社）

▲封城期間巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔，受到新冠病毒影響已關閉三個多月，於25日重新開放，此次關閉時間長達104天，是二次世界大戰以來最久的一次。許多民眾得知消息之後興奮表示，「我感動到要哭了！」考量到疫情的狀況，目前電梯還不會開放，遊客只能透過爬樓梯的方式參觀鐵塔，並且務必戴上口罩。

根據cbsnews報導，艾菲爾鐵塔於當地時間25日早上10時開放入場，第一批的遊客在上週就已在官網訂票，一大早就到現場排隊。配合防疫政策，11歲以上的遊客必須戴上口罩，考量到安全社交距離，電梯目前暫不開放，以及塔頂觀景台也對外關閉，即便爬樓梯登塔，也只能登上鐵塔第二層，在往上的樓層和電梯將視情況於7月初開放。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）發言人維多利亞·克拉爾（Victoria Klahr）表示，為了的幾週將會試情況增加參觀鐵塔的遊客人數，目前進塔的多半是法國當地人；對於疫情的防護措施也沒有因此而鬆懈，「為了確保人與人之間達到安全社交距離，地面會設置記號，鐵塔也會不定時的進行清潔與消息」。

法國自3月14日開始封城，公共設施全部關閉，民眾除了購買日常用品、看醫生等需求之外，必須待在家中隔離防疫。艾菲爾鐵塔每年約有700萬名遊客參觀，關閉的104天公司損失至少2,700萬歐元（約新台幣8.9億元），此時鐵塔重新開放，具有極高的象徵意義，此外羅浮宮也計劃於下月（7月）6日重新開放。

ET快訊
連假車潮又來！國5頭城到坪林時速只剩29km　北上恐「塞到晚
中職／LINE群組發「打爆富邦換總A！」　胡金龍遭球團懲處下
美軍偵察機早上偵蒐中午共機就來！國防部：進入我西南空域
大雷雨強襲北北基！板橋天空奇景曝光　大片雲層現「雨瀑」超壯觀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長得像塑膠玩具！他在沖繩釣到「噴漆怪魚」...色彩鮮艷引網熱議

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

50年來最大！撒哈拉「哥吉拉等級」沙塵暴登陸美國　天空一片白茫茫

澳在野黨議員親中遭調查　政府情報單位搜索住家辦公室

仙人掌爆長3層樓高！頂部驚見奇葩人形...網全看傻：打算逃走？

影／坦言北韓最近很奇怪...日防衛相分析3可能：金正恩想讓外界轉移焦點！

墨國三胞胎「出生4hr即確診」！爸媽檢測皆陰性　醫護驚：前所未聞

70年後終於能回家！6架戰機護送韓戰軍人147具遺骸...總統文在寅說話了

熟男排尿痛炸…龍根拉出「肥大吸血水蛭」！從尿道鑽入膀胱　解體照曝光

38℃挑戰「煉獄馬拉松」！長跑好手一路領先卻離奇失蹤...發現時已中暑亡

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

快陪我玩！黏人歐告叼球「狂啾」　戳醒熟睡哥...超故意舉動網笑噴

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

長得像塑膠玩具！他在沖繩釣到「噴漆怪魚」...色彩鮮艷引網熱議

艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

50年來最大！撒哈拉「哥吉拉等級」沙塵暴登陸美國　天空一片白茫茫

澳在野黨議員親中遭調查　政府情報單位搜索住家辦公室

仙人掌爆長3層樓高！頂部驚見奇葩人形...網全看傻：打算逃走？

影／坦言北韓最近很奇怪...日防衛相分析3可能：金正恩想讓外界轉移焦點！

墨國三胞胎「出生4hr即確診」！爸媽檢測皆陰性　醫護驚：前所未聞

70年後終於能回家！6架戰機護送韓戰軍人147具遺骸...總統文在寅說話了

熟男排尿痛炸…龍根拉出「肥大吸血水蛭」！從尿道鑽入膀胱　解體照曝光

38℃挑戰「煉獄馬拉松」！長跑好手一路領先卻離奇失蹤...發現時已中暑亡

日職／陽岱鋼代打敲安　重回先發第5棒對戰養樂多

旅法甜點鑑賞作家走過徬徨期　揮別不喜歡的領域，找到屬於自己的天地

遠百企業以粽傳愛捐助溪北地區弱勢家庭 黃偉哲期盼打造溫暖宜居的城市

疫情衝擊大聯盟開打　陳偉殷：：交給上天決定

日女學生疑在台染疫！3研究曝「無症狀者」數量超乎想像　醫：夏季難戴口罩

獨／LISA父親是瑞士名廚！11年前來台演講...幸運學生親眼見料理實力

「赤崁魁星餅」現蹤　台南古蹟限定神級商品再一發！

影／蘇巧慧挑戰「盲測吃粽」　從6顆粽子中要猜到「蘇媽媽粽」

台南國際芒果節開跑　消防官稽查青果集貨場為芒果品質消費者權益把關

長得像塑膠玩具！他在沖繩釣到「噴漆怪魚」...色彩鮮艷引網熱議

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

738萬藍寶堅尼　交車20分鐘就撞爛

祖孫3人溺斃自家後院　原因曝光

38℃ 極限馬拉松　女選手中暑亡

孕媽分娩中被槍殺！她與寶寶當場慘死

新郎婚禮隔天病逝　31賓客確診

美女牙醫被錄到「走進前男友房」失蹤　2天後成箱屍

男友約會請吃海底撈　女方傻眼爆氣

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

炸掉總統山？ 南達科他州長：我任內不允許

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

美參議院院通過《香港自治法案》

更多熱門

相關新聞

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，60％的州通報新增確診數上升，全國24日新增3.6萬多人染疫，逼近4月下旬疫情高峰期的數據。其中，德州被媒體形容為新的疫情熱點，22日通報超過6000例，州長阿博特（Greg Abbott）於25日宣布暫停重啟經濟。

北京：連假也必須保持戰時狀態！

北京：連假也必須保持戰時狀態！

巴基斯坦恐怖黑市　血漿飆破11萬

巴基斯坦恐怖黑市　血漿飆破11萬

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

關鍵字：

巴黎艾菲爾鐵塔新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

連假到小琉球玩　她溺水亡

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／雨彈來襲！17縣市大雨特報

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面