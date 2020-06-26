艾菲爾鐵塔重新開放！關閉104天損失8億元　遊客激動：我要哭了

▲封城期間巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔，受到新冠病毒影響已關閉三個多月，於25日重新開放，此次關閉時間長達104天，是二次世界大戰以來最久的一次。許多民眾得知消息之後興奮表示，「我感動到要哭了！」考量到疫情的狀況，目前電梯還不會開放，遊客只能透過爬樓梯的方式參觀鐵塔，並且務必戴上口罩。

根據cbsnews報導，艾菲爾鐵塔於當地時間25日早上10時開放入場，第一批的遊客在上週就已在官網訂票，一大早就到現場排隊。配合防疫政策，11歲以上的遊客必須戴上口罩，考量到安全社交距離，電梯目前暫不開放，以及塔頂觀景台也對外關閉，即便爬樓梯登塔，也只能登上鐵塔第二層，在往上的樓層和電梯將視情況於7月初開放。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）發言人維多利亞·克拉爾（Victoria Klahr）表示，為了的幾週將會試情況增加參觀鐵塔的遊客人數，目前進塔的多半是法國當地人；對於疫情的防護措施也沒有因此而鬆懈，「為了確保人與人之間達到安全社交距離，地面會設置記號，鐵塔也會不定時的進行清潔與消息」。

法國自3月14日開始封城，公共設施全部關閉，民眾除了購買日常用品、看醫生等需求之外，必須待在家中隔離防疫。艾菲爾鐵塔每年約有700萬名遊客參觀，關閉的104天公司損失至少2,700萬歐元（約新台幣8.9億元），此時鐵塔重新開放，具有極高的象徵意義，此外羅浮宮也計劃於下月（7月）6日重新開放。