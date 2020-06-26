快訊／雨彈來襲！全台16縣市大雨特報　新北宜蘭「大雷雨警戒」

▲大雷雨襲新北、宜蘭。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止。

【12:57更新】氣象局針對16縣市發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（２６）日高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大臺北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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大雨特報區域

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大臺北地區、宜蘭地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率。（圖／記者李毓康攝）



▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，太平洋高壓及西南風沉降影響，今(26)日花蓮縣縱谷、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷及臺東縣、臺北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺南市近山區或河谷及嘉義市為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

▲氣象局發佈大雷雨特報。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區

宜蘭縣：頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉

