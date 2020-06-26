「坦布蘇病毒」現跡台灣　防檢局：檢驗全國禽場均合格

▲防檢局表示，國產上市家禽及其相關產品，均通過畜牧場獸醫師及屠宰衛生檢查人員層層把關檢查合格，請國人安心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國內首度在蚊子身上發現新興人畜共通傳染病-坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），為繼馬來西亞、中國、泰國之後，全球第4個發現此病毒的國家。防檢局今（26日）表示，國產上市家禽及其相關產品，均通過畜牧場獸醫師及屠宰衛生檢查人員層層把關檢查合格，請國人安心。

防檢局說明，家畜衛生試驗所於去年首次在雲林縣一北京鴨種鴨場檢測到坦布蘇病毒核酸，防檢局接獲通知後立即請雲林縣防疫所前往該種鴨場及鄰近禽場進行採檢，結果未再檢測到該病毒或病毒核酸。為積極找出該病毒可能來源，防檢局也請防疫所啟動疫情調查，特別是該場雛鴨來源場進行回溯追蹤。

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另外，防檢局也持續針對全國各禽場主動通報(有精神沉鬱、生長遲緩、下痢、產蛋率下降等坦布蘇病常見臨床症狀)案例，倘有坦布蘇病常見症狀，增加該病檢驗項目，截至今日並未再次檢出該病病毒或病毒核酸，後續將對全國各禽場主動通報案例，增加坦布蘇病的檢驗項目。

防檢局進一步說明，國內家禽及其產品，從飼養到上市屠宰，均經過嚴格層層把關。在飼養過程，養禽場生物安全須符合各直轄市、縣(市)政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，活禽上市送屠宰時，須檢附獸醫師開立之家禽健康證明，在屠宰端，還要經過屠宰衛生檢查人員檢查合格方可上市供國人選購，且上述過程，防檢局還會不定期派員督導查核，以確保國人食用禽肉及其產品之健康安全。