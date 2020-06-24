台灣病媒蚊監測首見人畜共通「坦布蘇病毒」！全世界第四國驗出

記者洪巧藍／台北報導

國內首度在蚊子身上發現新興人畜共通傳染病-坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），為繼馬來西亞、中國、泰國之後，全球第4個發現此病毒的國家。執行監測計畫的疾管署研究員舒佩芸表示，目前瞭解該病毒可能透過病媒蚊傳染給禽類、鴨子，至於人類，國際文獻僅有驗出抗體，疾管署追蹤近兩百例同樣傳播途徑的日本腦炎個案，都沒有驗出坦布蘇病毒，是否會傳染人類還要更多實證。

衛福部疾管署檢驗及疫苗研製中心病媒病毒及立克次體實驗室研究員舒佩芸受訪表示，國內從2005年開始執行病媒蚊監測計畫，前往豬舍、濕地、公園等病媒蚊棲息蒐集樣本，進行登革熱、日本腦炎等檢驗，坦布蘇病毒也在其中。一直到去年，才第一次在北部濕地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上發現坦布蘇病毒。

舒佩芸指出，總計監測13處就有2處發現病毒，且與先前國家發現的病毒株均不同，是一種新型病毒株。而雖然是去年發現，但可能之前就已經有，畢竟必須達到某種密度，才有可能被偵測到，推估可能可溯及2010年之後，因為當時中國大陸出現疫情，病毒可能就如同日本腦炎、禽流感透過候鳥帶來台灣。

請繼續往下閱讀...

▲疾病管制署檢驗及疫苗研製中心舒佩芸研究員說明國內病媒蚊監測出坦布蘇病毒。（圖／記者洪巧藍攝）

舒佩芸表示，坦布蘇病毒藉由病媒蚊傳播，會引起家禽感染，國際經驗來看，2010年馬來西亞的養雞場就發現病毒會使雞出現腦炎；中國大陸則有養鴨場發現鴨隻染病，且9成會發病，進而引起產蛋率下降，死亡率則約在5%~40%。

至於人類的情況，舒佩芸解釋，過去在馬來西亞、印尼有文獻指出，在家禽場業者身上驗出抗體，但進一步問抗體陽性者，基本沒有什麼症狀；中國大陸也有研究指，在人類咽喉拭子分子撿測核酸陽性，但並沒有分離到病毒，顯示可能遭到感染。

國內在此發現之後，除進一步觀察發現地點附近的野鳥、雞鴨鵝等家禽，沒有發現異常；進一步檢驗150至200例通報日本腦炎的病例檢體，也沒有發現人類感染。