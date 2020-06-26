蔓延11個區！北京昌平爆首例本土確診　全市「15天280例」

▲北京近日疫情復發，百貨公司等場所均加強出入管控。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京市衛健委今晨通報數據顯示，6月25日0時至24時，全市新增本地確診病例11例、疑似病例3例、無症狀感染者1例。在新增確診病例中，豐台區7例、海淀區2例、昌平區1例、大興區1例，這是自11日北京市新發地市場相關疫情復發以來，昌平區首次出現本土確診病例。

在此之下，統計6月11日0時至6月25日24時，北京累計報告本地確診病例達280例，在院治療280例，除平谷區、延慶區、懷柔區、順義區、密雲區以外，北京16個市轄區中，已有11個區在近15天內陸續爆發疫情。





▲北京首都機場防疫升級。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，由於北京市25日無新增報告境外輸入的新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，並有1位境外移入確診者出院，達成境外輸入病例「清零。」

全中國大陸範圍來看，大陸國家衛健委數據顯示，6月25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例11例（均在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

截至6月25日24時，大陸現有確診病例389例（其中重症病例8例），累計治愈出院病例78439例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83462例，現有疑似病例10例。

►他奶奶的美麗小秘訣喔