　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔓延11個區！北京昌平爆首例本土確診　全市「15天280例」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京,街頭,防疫,社區,檢疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京近日疫情復發，百貨公司等場所均加強出入管控。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京市衛健委今晨通報數據顯示，6月25日0時至24時，全市新增本地確診病例11例、疑似病例3例、無症狀感染者1例。在新增確診病例中，豐台區7例、海淀區2例、昌平區1例、大興區1例，這是自11日北京市新發地市場相關疫情復發以來，昌平區首次出現本土確診病例。

在此之下，統計6月11日0時至6月25日24時，北京累計報告本地確診病例達280例，在院治療280例，除平谷區、延慶區、懷柔區、順義區、密雲區以外，北京16個市轄區中，已有11個區在近15天內陸續爆發疫情。

▲▼0618北京首都機場,防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場防疫升級。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，由於北京市25日無新增報告境外輸入的新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，並有1位境外移入確診者出院，達成境外輸入病例「清零。」

全中國大陸範圍來看，大陸國家衛健委數據顯示，6月25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例11例（均在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

截至6月25日24時，大陸現有確診病例389例（其中重症病例8例），累計治愈出院病例78439例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83462例，現有疑似病例10例。

►他奶奶的美麗小秘訣喔

ET快訊
女子連假到小琉球戲水突失蹤！35分鐘後倒臥沙灘亡　男友崩潰痛
米砂突PO「把IG當遺書寫」！暴瘦8kg「交代一下事情」：免
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

威脅「老公知道你開房嗎」逼刪差評！　她回「3個字」...旅館遭抵制4人被炒

蔓延11個區！北京昌平爆首例本土確診　全市「15天280例」

要求各地開放「限制人員流動」　大陸衛健委：惡劣案例懲處並曝光媒體！

宅在家變胖想甩肉　他才健身三天竟尿出「黑醬油」嚇傻眼

北京新冠肺炎預計「7至10天初步清零」　吳尊友：不代表問題徹底杜絕！

快訊／新疆和田地區規模6.4淺層地震！　清晨猛搖

香港「國安立法是需要的」！澳門特首：能確實嚇阻猖狂的外國勢力

魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

北京徹查疫情謠言　6天處理14起共10人犯罪

北京29歲男採檢陰「隔離時轉陽」　官方：連假也必須保持戰時狀態！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

超MAN！黃景瑜用單手舉起王嘉爾　住飯店怕偷拍..嘎嘎腦洞開：洗澡要帥帥的

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

威脅「老公知道你開房嗎」逼刪差評！　她回「3個字」...旅館遭抵制4人被炒

蔓延11個區！北京昌平爆首例本土確診　全市「15天280例」

要求各地開放「限制人員流動」　大陸衛健委：惡劣案例懲處並曝光媒體！

宅在家變胖想甩肉　他才健身三天竟尿出「黑醬油」嚇傻眼

北京新冠肺炎預計「7至10天初步清零」　吳尊友：不代表問題徹底杜絕！

快訊／新疆和田地區規模6.4淺層地震！　清晨猛搖

香港「國安立法是需要的」！澳門特首：能確實嚇阻猖狂的外國勢力

魚、肉、蛋可以放心吃！陸專家：沒證據顯示病毒會透過消化道傳播

北京徹查疫情謠言　6天處理14起共10人犯罪

北京29歲男採檢陰「隔離時轉陽」　官方：連假也必須保持戰時狀態！

台灣打擊人販連11年獲評第一級國家　內政部推國家人權委員會保障人權

威脅「老公知道你開房嗎」逼刪差評！　她回「3個字」...旅館遭抵制4人被炒

馬自達MX-5 R Sport限量上市　海外只要102萬元起就能買得到

「披薩買大送大會虧？」前員工秒曝賺翻　網揭內幕：你吃的是廣告、店租

天使教頭證實　大谷翔平開季二刀流

指考點解／國文閱讀是大考趨勢！　全卷字數超過1萬字…補教師點出必考題

性感女星車拚南台灣　拚人氣！業者曝「只求民眾多看一眼」

觀音山賞晨光！7步道眺望山海美景...中秋節「猛禽館開幕」

屏東竹田「端午佳節　驛起立檸」　趣味橫生促銷檸檬

花蓮希望工程安心宅基地上樑　44震災戶可望提前入住

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

高速上滿地iPhone手機！2萬台都被燒毀

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女孩溺水「7同學詭譎搶跳水救人」變8具浮屍

想靠運動甩肉　他才健身三天竟尿出「黑醬油」嚇傻眼

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」膀胱爆裂

湖北全面禁食野生動物　近千隻竹鼠被判死刑「挖土機深坑活埋」

即／新疆和田地區發生規模6.4淺層地震

他被藍牙耳機炸暈了！

陸推動「粽子國際統一標準」促出口

婚禮出動「30台勞斯萊斯」炫富　新郎下場慘了

澳門特首：香港「國安立法是需要的」

吳尊友：北京預計「7至10天初步清零」

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

老媽真理冰箱！3張神照引萬人暴動

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

火箭少女解散不到1天…楊超越「速改微博名」

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面