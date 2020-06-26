梅根哈利簽「A咖演說公司」！1場演講至少3670萬入袋...恐加碼王室秘辛

▲ 梅根與夫婿哈利王子將躋身演說A咖的行列。（圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）卸下王室身分後，帶著兒子亞契（Archie）搬到美國洛杉磯居住。最近就有消息指出，2人已經和「哈里沃克經紀公司」（Harry Walker Agency）完成簽約，加入「頂級演說家」的行列，未來將陸續透過演說向大眾分享社會議題，甚至皇室秘辛，預估每一場演說都將入袋百萬英鎊（約新台幣3670萬）。

根據《每日郵報》報導，「哈里沃克經紀公司」自稱「世界級演說機構」，旗下「A級演說家」包括美國前總統歐巴馬夫婦、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）及知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）等人。消息人士透露，由於哈利夫婦淡出皇室後，一直積極尋求「財務獨立」，近日與「哈里沃克經紀公司」簽約後，預計未來將在大型商業公司及社區論壇進行演講，雖然目前還不清楚2人「共同演講」及「單獨演講」的具體費用，但每一場演說絕對都至少能為他們帶來百萬財富。

對此，公關專家鮑考斯基（Mark Borkowski）指出，演說將會成為2人財源的巨大收入之一，幫助他們實現財務獨立的目標，「我蠻驚訝他們竟然現在才開始這麼做。」

哈利夫婦預計將以當前最多人關注的種族問題為重心，進行相關演講，同時也會談論到性別平等、心理健康、環境問題等社會議題。不過，英國《君王》雜誌（Majesty magazine）總編輯西薇德（Ingrid Seward）卻警告，「沒有人會為了聽他們談論性別平等或環保議題而付錢，為了讓觀眾覺得『物超所值』，哈利夫婦必須冒點險，分享一些英國皇室的故事。

▲ 歐巴馬夫婦兼顧人氣與尊嚴的生活方式是哈利夫婦學習的榜樣。（圖／路透社）



消息人士提到，哈利夫婦希望學習歐巴馬夫婦建立成功但有尊嚴的生活的方式，即使在商業上取得巨大成功，卻也沒有弄髒自己的手，依舊保持高人氣，甚至在離白宮後，人氣反而持續飆升。因此當哈利夫婦計畫退出皇室時，他們馬上就和歐巴馬夫婦談論了這項計畫，歐巴馬夫婦也馬上替他們的新生活提供了相關建議。