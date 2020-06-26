快訊／日籍女學生接觸者採檢結果全出爐　123人皆陰性！

▲中央流行疫情指揮中心發言人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本一名20多歲女學生從台灣返回東京確診新冠肺炎，台灣接獲日方通知後，立即匡列123名接觸者做採檢，25日已完成109件檢體採檢，全數陰性。中央流行疫情指揮中心今（26）日公布餘下14人檢體結果，同樣也都是陰性，但將會再加驗血清抗體。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

根據日方提供的檢驗資料，女學生確診時是弱陽性，CT值是37.38，日方也坦承應該已經不具有傳染力，也因為個案無症狀，所以也很難判定是何時感染。

針對日本女學生是否屬於台灣本土病例，莊人祥說，日方把該案例列台灣境外移入個案，根據國際慣例，不會重複列入，所以台灣不會列入案號。

該名個案為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。台灣原本匡列125名密切接觸者，但有2人已離境，改匡123人居家隔離並採檢，目前已全數採檢完畢。