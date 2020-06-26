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新竹清晨3聲槍響　警全副武裝對峙3小時…「雙槍男」繳械投降

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記者陳凱力／新竹報導

新竹一名郭姓男子26日清晨與朋友聚餐飲酒後開車離開，途中行經新竹市經國路、和平路口，失控撞上路邊車輛，警方獲報後趕到現場時，只剩郭妻在現場，而郭男逃到附近少年街的防火巷內連開3槍，警方循槍聲發現郭男，雙方對峙約3小時，最後在友人勸說下郭男才陸續交出2把槍，被警方帶回調查中。

▲新竹清晨3聲槍響　警對峙3小時…肇逃男交出2把槍落幕。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹一名男子撞車後逃逸還對空開了3槍，警方出動大批警力荷槍實彈戒備。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

26日清晨4點多左右，53歲的郭男聚會飲酒後駕車離開，行經新竹市經國路、和平路口時失控撞上路邊車輛，警方趕抵現場後發現只剩駕駛妻子在場，郭男則丟下妻子一人逃離現場。接著警方聽到3聲槍響，循聲找到躲藏在防火巷的郭男，雙方展開對峙。

▲新竹清晨3聲槍響　警對峙3小時…肇逃男交出2把槍落幕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲雙方對峙了3小時左右，在友人的勸說下，郭嫌才乖乖交出2把槍。

期間由郭妻子、朋友輪番進巷內勸說，警方同時在防火巷口以警盾警戒、監控，大批警力荷槍實槍在少年街戒備。6點多左右，郭男同意先交出一把槍，但堅持等另名朋友到場，友人勸說後郭男才同意交出第2把槍，郭男由警方帶回警局調查中。

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