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水上鄉蓮花面積40公頃　自創品牌「水上蓮香」販售蓮藕粉、蓮花茶

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▲水上農會自由品牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲水上農會自有品牌「水上蓮香」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉號稱蓮花的故鄉，今年的種植面積多達40公頃，相關蓮花產品更是清涼退火又養身，水上鄉農會更創立自有品牌「水上蓮香」。

水上農會所生產的蓮藕粉都是經過檢驗合格，更是自租地契作，為確保蓮藕粉品質，自產自銷，由農會員工灌溉施肥，每年11月至12月採收蓮藕並製成粉狀，過程繁複因此價格較市面上的蓮藕粉高，但只要一上架不到3個月就賣光，預計11月即可透過農會網站、各農會販售處購買今年度的商品。

▲水上農會自由品牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲水上農會開創自有品牌 ，地方仕紳到場代言。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡易餘指出，水上農會近幾年在推廣的蓮藕粉有成，每年的銷售都供不應求，本身就有在吃水上農會的蓮藕粉，因為對身體非常有益，而每當有好友來嘉義水上時，也會挑選農會的蓮藕粉來作為伴手禮，包裝輕巧且非常的「咖哇伊」，很適合送人。

▲水上農會自由品牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲水上農會相關產品。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘現場示範泡蓮花茶，將整粒的蓮花放進熱水中，整粒蓮花會綻放在水中十分漂亮，縣議員林緗亭更開玩笑說她都靠蓮花茶在養顏美容的，要當蓮花茶的代言人；水上鄉長劉敬祥現場也親身沖泡蓮藕粉，來證實水上鄉農會所自製的蓮藕粉是最純的，表示如果泡入水中會結成塊的有殘渣的，可能不是純正的蓮藕粉，可能是參雜番薯粉的混品。

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