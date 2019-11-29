棄養毛小孩挨罰款不繳　執行署上門強制執行…以後不再犯

▲棄養毛小孩挨罰款逾期未繳，法務部屏東執行署強制執行，保護毛小孩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部執行署屏東分署最近加強執行違反動物保護法案件；一名狗主人棄養飼養狗隻，在路邊無所適從，經動物救援隊救援後送交動物之家收容，掃描晶片後通知義務人領回，義務人卻置之不理，動保處以義務人已構成棄養行為開罰新臺幣1萬5000元。

案經移送法務部行政執行署屏東分署後，屏東分署除強力執行扣押義務人存款外，更至義務人家裡現場執行訪查，同時並宣導違反動物保護法之後果，千萬不可再棄養，家人表示以後不會再犯。

屏東分署呼籲：家中飼養毛小孩的民眾，請勿惡意棄養，不擬繼續飼養之寵物，可循多元管道幫他找一個新家或交送動物收容處所，千萬不可隨便棄養，以免遭罰。如民眾撿到貓狗，可先帶至動物醫院掃描晶片協尋或通報動保處協助處理。

屏東分署指出，現行動物保護法第5條第3項規定：「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」又第29條第1項第1款規定：「有下列情事之一者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰：······一、違反第5條第3項規定，棄養動物。」、第32條第1項第2款規定：「有下列情事之一者，直轄市或縣（市）主管機關得逕行沒入飼主之動物：······二、違反第5條第3項規定經飼主棄養之動物。」如民眾有違反動保法規定之情形，經相關機關裁處罰鍰，通知繳款逾期未繳，即會移送法務部行政執行署各分署強制執行，請民眾勿心存僥倖。

►偷偷分享少女秘密！