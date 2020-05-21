連續殺貓遭台大退學稱「心理毛病控制不住」　僑生2度告提討畢業證書敗訴

▲台大僑生陳皓揚（灰色帽T）虐貓殘忍行逕引動保人士震怒，遭台大決議退學後，他兩度抗告敗訴。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

台大澳門籍學生陳皓揚於2015年底，在台大溫州街巷弄殺害流浪貓「大橘子」遭起訴後，竟又於2016年8月間，再殺另一隻街貓「斑斑」，引爆社會輿論；台大決議將陳男退學後，他自認修滿學分、應可領畢業證書提行政訴訟，經北高行2018年3月判敗後上訴，北高行5月21日更一審仍判他敗訴，可上訴。

陳男連續殺貓的行逕，不僅讓大眾氣憤，台北法院審理時，更有數十名動保人士到場堵人，而陳男在庭上表示，「因為心理上的毛病，會控制不住自己有殺貓的衝動，剛好看到大橘子，就犯案了」。

北院將「大橘子」、「斑斑」2案合併，依《動物保護法》判陳男2個6月徒刑、合併執行10月，得易科罰金60萬元、併科35萬罰金，本案因陳男沒上訴確定。

陳男虐殺「大橘子」後，台大本來只處分他2大過、2小過，並須接受輔導，不料陳男於起訴後再殺「斑斑」，台大改決議將他退學，陳男提訴願失敗後，向台北高等行政法院抗告，於2018年3月29日敗訴後上訴，北高行於5月21日更一審再判他敗訴。

整起事件源於2015年末，先是有包含「大橘子」在內的3隻流浪貓，先後慘死於溫州街停車場，陳男因涉有重嫌遭逮，隨後一段疑似陳男虐貓的影片公開，在網上掀起聯署要求台大開除陳男，在「大橘子」於2016年1月3日「頭七」時，更有300人冒雨出席追悼，北檢於2016年5月依違反《動物保護法》起訴陳男。

陳男遭起訴後，文山區一家餐廳的店貓「斑斑」又無故失蹤，經調閱監視器後，驚覺又是陳男所為；陳男到案後坦承殺了「斑斑」，並已棄屍於新店溪，更供出當時他本來鎖定一隻黑白相間的貓，因為那隻貓不理他，才改殺「斑斑」，殘忍的虐貓過程令人髮指。

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