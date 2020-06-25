熱端午！三大區「高溫注意」飆破37度　北台灣防午後雷雨

記者李宜秦／台北報導

受太平洋高壓影響，全台各地天氣持續酷熱，中央氣象局表示，明日中南部地區整天有不定時的局部陣雨，但多數時段仍是晴到多雲。週末兩日則是南部、東南部清晨有零星陣雨。另未來一週持續炎熱，高溫均為33度以上，內陸、東部縱谷、大台北地區容易有36度高溫。

▲明日各地山區、北部、東北部有局部午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員陳建安表示，太平洋高壓逐日緩慢減弱，但仍不明顯，因此今明兩日天氣類似，各地都是晴到多雲的天氣，西南風伴隨水氣，中南部地區明日整天有不定時的局部短暫陣雨，各地山區、北部、東北部也有局部午後雷雨。

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▲端午連假天氣。（圖／中央氣象局）

陳建安表示，週六後風向轉為偏南風，僅南部、東南部清晨到上午有零星陣雨，其他地區都是晴到多雲，而午後雷雨範圍擴大，中部以北、東北部、山區都可能有午後雷雨，週二到週四則是全台各地都有午後雷雨。

陳建安表示，未來一週氣溫持續酷熱，各地都是33度以上高溫，大台北、基隆、花東縱谷、中南部近山區容易有35度高溫，其中大台北可能出現36度、花東有37度高溫。今日花蓮富源出現38.3度高溫、台北則有37.6度。

▲端午連假氣溫炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）