　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

車停自家院子裡！他隔天驚見「2陌生男童慘死車內」…家屬索賠：怪你不關門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣州2名男童反鎖在車內死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲廣州2名男童反鎖在車內死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州市2名男童無故進入他人小車內玩耍，因操作失誤關閉車門，窒息死亡一事持續發酵。身故男童家屬怒斥，要求賠償，「他沒有關車門，不然孩子也進不去。」車主家屬則認為超冤，「車當時停放自家庭院內，孩子是自己進入，再私自上車。」

綜合陸媒報導，事發於花東鎮大龍村，不幸出事的2名男童分別是5歲和4歲，兩人是堂兄弟和幼稚園同學，也都是各自家中的老二。

事發時，小車車鎖出現故障已有「一個多月了」。陳姓車主原本準備過段時間再去維修，平時也不用車，就放心地把車停在自家院子裡，然而沒想到會出現這種意外。

目前，涉事車輛已被警方移走。警方仍在進一步調查此事，但已經初步排除他殺嫌疑。經法醫初步鑑定，2名男童體表均無外傷。

根據警方通報，分析是2名男童發現車門沒鎖，就擅自進入車裡玩，在這個過程中，無意間觸碰車內中控門鎖按鈕，導致車門鎖死，但兩孩子年齡太小不知道怎麼脫困，在長時間處於高溫悶熱環境中，導致脫水性休克死亡。兩孩子可能在車內有過大聲呼喊，然而，良好的隔音效果，加上車主住在4樓，完全沒人聽到。

死者家人們至今對孩子們為何進入車內感到困惑，5歲男童的母親曾表示，兩孩子的遺體仍在殯儀館；出事以來，同在一個村內，車主卻未現身，「沒有一句道歉，也沒有任何說法。」

不過，許多網友紛紛挺車主，「你家孩子要是河裡玩水淹死了、你還得起訴河流唄」、「就是有這麼推卸責任的家長才會有私自上別人車的孩子」、「太陽也有責任，太熱了， 汽車廠家也有責任，汽車不合格」、「車主應該向那家屬索賠，莫名其妙的車裡死了兩人，導致車輛價值幾乎歸零了，以後即使自己開心裡也有陰影」。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
日本20多歲女性無症狀確診「有台灣旅遊史」時間軸曝光　指揮中
快訊／日本人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲
GNC破產將關閉上千門市！台灣GNC回應了
愛河分屍男生前疑遭殘虐！「頸椎胸骨全骨折」　牙齒斷到剩1顆
快訊／新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生　親人開門嚇
快訊／疫情有變數？指揮中心17:30加開臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

官方稱北京新發地疫情「已獲得控制」　端午假期非必要不出城！

車停自家院子裡！他隔天驚見「2陌生男童慘死車內」…家屬索賠：怪你不關門

北京疫情風暴中心　官方通報：豐台區又3負責人被懲處

疫後拚經濟！陸放寬外資准入　取消證券、期貨公司股比限制

港版國安法罩頂！　民陣怒指警方「態度敷衍」：七一遊行百分百不獲批

還戰南北粽啦？她推冰涼「珍珠奶茶粽」　網少女心爆發：好可愛想吃！

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

她失戀鬧跳河！閨密狂吼「你想把我逼死嗎？」　下秒暴衝自己先跳了

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

官方稱北京新發地疫情「已獲得控制」　端午假期非必要不出城！

車停自家院子裡！他隔天驚見「2陌生男童慘死車內」…家屬索賠：怪你不關門

北京疫情風暴中心　官方通報：豐台區又3負責人被懲處

疫後拚經濟！陸放寬外資准入　取消證券、期貨公司股比限制

港版國安法罩頂！　民陣怒指警方「態度敷衍」：七一遊行百分百不獲批

還戰南北粽啦？她推冰涼「珍珠奶茶粽」　網少女心爆發：好可愛想吃！

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

她失戀鬧跳河！閨密狂吼「你想把我逼死嗎？」　下秒暴衝自己先跳了

去IKEA「是找家具還是吃」！他全為後者…曝2項必吃　網讚：這一味根本神

台鐵「藍皮解憂列車」大修復！4輛明年4月完成　還要推復刻版公文袋

議員披露大巨蛋偷裝吸音棉　柯文哲震怒：滿街賭場只有警察不知道

中美晶股東會通過現金股利5元　同時修訂「每半年派發股息一次」

人類比其他動物聰明　德科學家解開「ARHGAP11B」獨有基因

送子彈恐嚇總統表哥　他稱「替恩人出氣」一肩扛...遭羈押禁見

「害爸智力退、愛人墜崖」兇手藏20年終曝光！如萍震驚真相崩潰

宏碁內部成立「飲料部門」　陳俊聖：未來將轉型為「生活風格品牌」

響應反種族歧視　Google員工連署「停售產品」給美警　

運河撈出「死亡腐屍車」！他頸部「遭鐵鍊栓方向盤上」　反手凹折…詭異畫面太震驚

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

OL怒給旅館負評！旅館威脅公開個資

三峽大壩成效倒退？關鍵概念錯了！

他驗DNA2個兒子都非親生　愛妻愣住：不會吧

他抓狂亂砍2醫師：反正活不成了！

瀋陽、成都巨響　官方說話了

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

全球富豪洗牌　他疫期4個月「每天賺10億」

愛上蘿莉！他慘被「嬌妻聯手小王」殺害

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

瀋陽、成都突發神秘巨響！　居民嚇壞「樓都在搖」問到登上熱搜

更多熱門

相關新聞

北北基亮橘燈！高溫恐破38度

北北基亮橘燈！高溫恐破38度

受太平洋高壓及西南風沉降影響，今日各地高溫炎熱，氣象局表示，北北基等8縣市將有38度高溫出現機率。據氣象局官網顯示，今日中午12時50分花蓮富源已出現38.6度高溫、台北也有37.9度高溫，相當炎熱。

收「停電通知單」6小時沒冷氣！網：簡直催命符

收「停電通知單」6小時沒冷氣！網：簡直催命符

台北高溫狂飆38.4度創今年新高

台北高溫狂飆38.4度創今年新高

台北再飆37.6°C追平今年最熱紀錄

台北再飆37.6°C追平今年最熱紀錄

開車驚見「2陌生男童」反鎖死亡　悲劇真相曝光！

開車驚見「2陌生男童」反鎖死亡　悲劇真相曝光！

關鍵字：

反鎖脫水休克高溫

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面