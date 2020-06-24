車停自家院子裡！他隔天驚見「2陌生男童慘死車內」…家屬索賠：怪你不關門

▲廣州2名男童反鎖在車內死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州市2名男童無故進入他人小車內玩耍，因操作失誤關閉車門，窒息死亡一事持續發酵。身故男童家屬怒斥，要求賠償，「他沒有關車門，不然孩子也進不去。」車主家屬則認為超冤，「車當時停放自家庭院內，孩子是自己進入，再私自上車。」

綜合陸媒報導，事發於花東鎮大龍村，不幸出事的2名男童分別是5歲和4歲，兩人是堂兄弟和幼稚園同學，也都是各自家中的老二。

事發時，小車車鎖出現故障已有「一個多月了」。陳姓車主原本準備過段時間再去維修，平時也不用車，就放心地把車停在自家院子裡，然而沒想到會出現這種意外。

目前，涉事車輛已被警方移走。警方仍在進一步調查此事，但已經初步排除他殺嫌疑。經法醫初步鑑定，2名男童體表均無外傷。

根據警方通報，分析是2名男童發現車門沒鎖，就擅自進入車裡玩，在這個過程中，無意間觸碰車內中控門鎖按鈕，導致車門鎖死，但兩孩子年齡太小不知道怎麼脫困，在長時間處於高溫悶熱環境中，導致脫水性休克死亡。兩孩子可能在車內有過大聲呼喊，然而，良好的隔音效果，加上車主住在4樓，完全沒人聽到。

死者家人們至今對孩子們為何進入車內感到困惑，5歲男童的母親曾表示，兩孩子的遺體仍在殯儀館；出事以來，同在一個村內，車主卻未現身，「沒有一句道歉，也沒有任何說法。」

不過，許多網友紛紛挺車主，「你家孩子要是河裡玩水淹死了、你還得起訴河流唄」、「就是有這麼推卸責任的家長才會有私自上別人車的孩子」、「太陽也有責任，太熱了， 汽車廠家也有責任，汽車不合格」、「車主應該向那家屬索賠，莫名其妙的車裡死了兩人，導致車輛價值幾乎歸零了，以後即使自己開心裡也有陰影」。

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