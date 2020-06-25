結完帳零錢丟捐款箱！他一看感動「有善心人士」讚台人溫暖　真相曝光

▲有時到超商，都能在捐款箱裡看到大鈔。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站1月曾報導《捐款箱「豪丟一捲千鈔」妹子驚：484做虧心事？ 店員曝…被迫捐款真相》，說有女網友發現，超商捐款箱裡竟然有有一捲千鈔，讓她好奇對方是不是做虧心事，當時網友就討論一番。沒想到現在有另一名網友也遇到類似情況，這次就有店員留言，曝光其中一種殘酷真相，意外引發熱論。

一位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，說他在超商結完帳，順手把零錢投進一旁的捐款箱，赫然發現「罕見的有善心人士投了500（元）和數張100（元）」，忍不住在心中暖了一下，「常常看到負面的社會問題被拿來放大，其實台灣還是很溫暖的。」

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看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「我們那邊還有1000的」、「我還看過2000的，我在想會不會是喝醉了」、「我有看過丟2000的一疊」、「我看過1000的最少5張」、「是聽說有人是為了還願 例：保佑賺大錢，會去做捐款」、「我兒子看到都會跟我說，媽媽給我10元我要捐」、「我家這邊有外國遊客的時候，他們都會投1000的。」

▲原PO就看到捐款箱裡有一張500和多張100元紙鈔。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過就有人表示自己是超商店員，說確實會有捐錢的情況，「以前做超商，遇到最多3萬」；但也有店員透露殘酷真相，「我們以前做，能開那箱，然後把零錢換成大張的」、「之前在超商工作時，如果缺零錢都會拿鈔票兌換裡面的零錢，」

可是，也有別的店員打臉換錢的說法，「我還菜鳥的時候，第一次點那裡面的錢，想說為求方便我就先換成鈔票再來算，結果被區顧問跟店長指正 ，說以後不能這樣」、「公司規定是由區顧問開箱，但看各區（區課）機制，以前我們都是早班妹妹在不忙時開箱，同時一定要店長或大夜任一人在，清點完後請客人簽名。」

據網友們的說法，其實捐款箱是真的有人投錢，除了捐款，也會有手滑的情況；但也有人提到一種情形，「有些地方社團二手物禁止金錢買賣，所以有些物主會要求對方將等值現金投入愛心捐獻箱，也有些地方社團要打廣告前，要求投現到愛心捐獻箱裡，才能在社團裡打廣告！」、「有些人會贈送物品不收錢，但會要求需自行投入零錢」。

另外，也有人曾好奇發問，「這種狀況，如果是放錯了，可以請店員打開拿回來嗎？」有店員解答，「通常都可以啦」、「下面有密碼鎖喔，密碼只有組長知道，而且有封條。」