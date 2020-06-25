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逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

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▲謝長廷、蔣萬安。（圖／ETtoday資料照、記者周宸亘攝）

▲謝長廷、蔣萬安。（圖／ETtoday資料照、記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

釣魚台主權爭議持續延燒，日本石垣市長透過推特澄清，更名主因是反擊中國大陸，改名是雙方內政，文末更放上台灣及日本國旗象徵台日友好。不過，國民黨還是持續狂嗆要總統蔡英文登島護主權。面對藍營酸「逢日就軟」，駐日代表謝長廷硬起來反擊，透過臉書公布5大證據，強調我方對日本4年來抗議18次，「完全沒有失去堅持主權立場」。

謝長廷23日在臉書表示，有台灣的朋友提醒自己，「中國最近不斷強勢進入釣魚台海域，引發日本警戒與緊張，台灣一些『逢日必反，逢中就軟』的勢力，開始聚結呼應，以民族、愛國為包裝，想把台灣推前當馬前卒，把漁民當炮灰，在野黨在罷韓低迷後也要找議題揚眉吐氣，小心你變成出氣口，被拿來祭旗。」

謝長廷感嘆，「該説的話如怕被攻擊就不敢説，好官自我為之，沈默領薪水，也是良心難安。」他說，除了天馬行空的漫談，有幾件事實是可以查證的。

謝長廷以五大證據反擊藍營指控。一，過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，有違反我立場即抗議或嚴正聲明，共計18次，完全沒有失去堅持主權立場；二，過去四年沒有台灣漁船被扣押，更早四年則有18次，0比18，更新紀錄。漁民的財產自由有保障，表示我們的涉外處理策略的拿捏是正確的；三，這四年漁獲量不斷增加，今年更是破紀錄大豐收，這也是漁民可以安定捕漁的結果，足見政府護漁有績效；四，石垣市議會提案將釣魚台改名為登野城尖閣，我們即向日方表示嚴正關切，在提案通過後，我們隨即昇高為表達抗議。

第五點，謝長廷提到，「蔣萬安立委在內的一些人士，批評代表處軟弱，連『抗議』兩字都説不出口。顯然違背事實，我才引用歷史資料，反駁當年美國把釣魚台管領權交付日本時，我們也沒有『抗議』，很多人引用資料和實例指當年有抗議，説是打我臉。」

面對「打臉」攻擊，謝長廷說明，「抗議兩字中日文通用，英文用protest，大家都看得懂，要打臉的人請提出來在什麼文件？什麼時候？對釣魚台什麼事說過抗議？讓我來更正道歉。」

謝長廷指出，這些攻擊自己的論證有三。第一，引用所當年中國時報一版標題「循外交途徑嚴重XX」，不過其中的XX兩字被遮掉，下文讓人聯想要接抗議，其實只是説「嚴重交涉」。

第二，説當時駐日大使彭孟緝拜訪日本外相愛知揆一時，「曾就釣魚台立場交換意見，堅決重申我對釣魚台之立場。」但謝長廷指出其實也沒有抗議；第三，當時外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「不同意日本所謂釣魚台列嶼問題已經解決的説法」，謝長廷強調，這是表達自己不同意，也沒有看到向對方抗議字眼。

謝長廷說，這些就是自己多次提到的，只是重申「主權在我」或表示我方遺憾或不接受而已。主權問題，現在也是這樣陳述。這點沒有不同。

謝長廷反擊，「有人辯稱那時美國尼克森訪中，我們處境艱難所以沒有抗議，這點倒可以理解，台灣的外交誰來做都困難，但事實就是沒有抗議，當時和美日都有邦交，現在台灣處境何嘗不困難，外交面臨中國孤立壓迫，國際組織加入，大大仰賴少數邦交國和美國日本為主的民主陣營協助，主權相關的抗議行動必須做但往往必須低調執行，這也是考量台灣整體的最大利益，而且是確確實實提出抗議，只是沒有召開記者會高調宣染，為什麼就被講成『軟弱到抗議兩字都講不出口』，這是回歷史的因果。」

謝長廷強調，對有些人在論據上詞窮，改以賣國、民族罪人等辱駡字眼，不隨其刺激而起舞，有沒有涉及法律責任將於交由律師判斷。

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