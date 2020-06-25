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利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事

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▲▼ 利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大數位所博士生江凱群打造AR擴增實境重現大溪老街源古本舖的歷史場景。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

AR重現大溪老街歷史場景、影片紀錄青年休學務農的動人故事。台科大學生透過數位方式，打造AR擴增實境重現大溪老街源古本舖的歷史場景；也有台科大跨領域學生團隊赴台東關山，探訪當地青年農夫，拍攝故事影片紀錄當地文化傳承的脈絡。

台科大校長廖慶榮表示，台科大將數位科技與文化內容結合，用創新方式協助台灣傳統文化的保存，透過相關課程或計劃參與，讓學生有機會實地探訪歷史文化場域，與在地耆老及居民互動，學以致用製作AR導覽或影片，用嶄新的視角訴說文化歷史，表達對社會的關懷。

▲▼ 利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲台科大跨領域學生團隊赴台東關山，探訪當地青年農夫邱暐倫(後排左一)，拍攝影片紀錄當地文化傳承的脈絡。（圖／台灣科技大學提供）

超過一百年歷史的桃園大溪「古裕發商號」老餅鋪重現眼前！台科大數位所博士生江凱群，參與前身為古裕發商號的「源古本舖」數位內容活化，打造AR擴增實境，只要利用行動裝置掃瞄指定圖片，就能出現雜貨店熱鬧的人聲、記帳、糕餅模具等歷史還原的音效與影像，讓民眾體驗「源古本舖」舊時代的氛圍；除此之外，江凱群也參與部分的房屋修復，提出以優美的竹製藝術裝飾突兀的電箱，保留古色古香的老屋之美。

江凱群表示，他自己是桃園大溪人，但以前從來不知道老街裡有這麼一棟充滿歷史文化的古宅，在參與計畫後和源古本舖的主人古正君女士、當地耆老訪談，才有機會深入了解這段大溪的歷史。為了吸引更多年輕人關注大溪老街的古蹟和文化，他運用創意將歷史現場濃縮還原，透過AR呈現有趣生動的歷史故事。

▲▼ 利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大學生前往台東關山鎮採訪當地青年農夫邱暐倫，鼓勵更多青年投入台灣農業工作。（圖／台灣科技大學提供）

對古家第五代古正君而言，源古本舖是一個「不老的所在」，雖然歷史悠久但有著不老的精神，經過活化不僅成為地方創生的平台，也吸引許多國外專家前來學習老屋的歷史文化保存經驗。古正君表示，這次與台科大合作數位AR技術，將過去當地商家台語日語交叉講的日常對話重現，還原了大溪舊時代的經典回憶，希望民眾到這邊能夠靜靜參觀，感受大溪的歷史。

青年休學返鄉種田，用影片紀錄另一種人生故事。台科大跨領域課群學生前往台東關山鎮，採訪當地青年農夫邱暐倫，訪問他選擇大學休學回家幫忙務農的心路歷程，以及如何克服外人投以的異樣眼光，透過影片拍攝傳遞動人故事，鼓勵更多青年投入台灣農業工作。

▲▼ 利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大數位所博士生江凱群(右)，參與「源古本舖」數位內容活化。圖左為古媽媽。（圖／台灣科技大學提供）

參與影片拍攝的台科大企管系大三學生李秉樺表示，當時聽到有個和自己年紀差不多的人，竟然不讀大學而是回家種田，感到非常好奇，實地到關山採訪邱暐倫後，讓他體悟到任何事情都可以大膽地去嘗試，不要被自己就讀的科系限制住，一旦做了選擇就要努力去做、盡力完成。希望透過影片鼓勵年輕人勇於嘗試，找到自己的志向，也期望能鼓舞更多青年返鄉。

同樣參與影片拍攝的南韓交換生Jiyu表示，因為參與課堂才有機會到關山探訪，很喜歡關山優美的大自然環境和令人放鬆的氛圍，聽到有年輕人選擇休學務農，讓她非常驚訝，因為在南韓不論對未來有沒有明確的計畫，大家幾乎都還是會選擇讀大學，非常欽佩他有這樣的勇氣選擇自己的未來。

▲▼ 利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大數位所博士生江凱群打造AR擴增實境，可以聆聽臺語記帳，讓民眾體驗「源古本舖」舊時代的氛圍。（圖／台灣科技大學提供）

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