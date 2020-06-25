快訊／內灣大橋跳水後失蹤　2高中生無呼吸心跳送醫急救



▲2名高中生前往內灣大橋下玩水不幸發生溺水。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹縣橫山鄉內灣大橋下在午後發生一起溺斃意外，4名高中男生相約戲水，其中2人不幸發生溺水，消防員趕到現場時2人已無生命跡象，目前119已將2人送往醫院急救。詳細事發原因仍待調查。

這起事件發生在25日下午2時許，事發當時警消接獲報案指稱，有四名男高中一同在內灣橋下戲水，其中2名不慎溺水。對此，2名學生於15時4分打撈上岸，分別送台大竹東分院及榮總竹東分院。

▲▼救護人員找到2人時2人已失去呼吸心跳，目前接送醫急救中。





新竹縣消防局表示，下午2點多接獲民眾報案，橫山鄉內灣大橋下發生溺水案件，有4名高中生前往戲水，其中2人在深水區跳水後即不見蹤影，岸上的友人發現後趕緊通報119前往救援。

救護人員抵達後尋到2名溺水高中生，2人皆無呼吸心跳，目前119已將2人協助送往竹東榮民醫院與竹東台大醫院急救。

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