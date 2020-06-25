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美軍坦承F-22「發動機短缺」　擬徵編現有戰機升級

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▲▼美軍F-22。（圖／路透社）

▲美軍F-22猛禽戰鬥機。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國空軍空戰司令部指揮官麥可（Mike Holmes）日前在米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所舉辦的空軍協會（Air Force Association）活動上坦承，美國的F-22猛禽戰鬥機近幾年的確面臨著發動機短缺的問題，因此他們目前也在思考要全面升級現有的F-22戰鬥機，來提升能力。

根據《Defence Blog》報導，麥可表示，裝備於F-22戰鬥機上的普惠 F119（F119-PW-100）發動機在這幾年短缺，因此F-22戰鬥機面臨發動機短缺的問題，「F-22的產量超出了最初預期，導致F-22發動機短缺」。

麥可透露，因此空軍司令部現在也考慮要從正規訓練部隊中取出一些戰力比較弱的F-22戰鬥機，並對其進行升級來進行作戰。

▲▼美國空軍F-22戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍的F-22數量有限。（圖／路透社）

F-22戰機擁有超強的匿蹤性能，且極為靈敏、精確度極高，再加上態勢感知能力組合了其空對空和空對地作戰能力，因此被全球公認為是世界上最先進的戰鬥機，一架F-22的生產成本就高達1.43億美元（近台幣43億元），由於生產成本極高，美軍早於2011年就停止生產，改以生產F-35聯合打擊戰鬥機，目前美軍方庫存僅剩183架F-22戰鬥機。

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