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中國智庫：中美雙方沒有溝通渠道　軍事開火可能性上升中

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▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

中國南海研究院所編寫的《美國在亞太地區的軍力報告（2020）》於本月23日在北京發表。中國南海研究院院長吳士存表示，美軍目前在亞太地區的部署程度前所未見，雙方因為軍事所產生的意外或因為軍事開火的可能性正逐漸上升中，如果危機爆發，將對雙方都帶來災難性的後果。

根據《南華早報》報導，吳士存表示《美國在亞太地區的軍力報告（2020）》中分析了美國近幾年的軍事力量，以及美軍在南海的「航行自由」活動。吳士存指出，美國軍艦和偵察機已經數次打著「航行自由」的名義闖入中國南海的海域，甚至拉攏其他盟國和周邊國家一起，「誰是南海和亞太地區和平的攪局者，顯而易見。」

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲中美關係降到冰點，軍事開火的可能性也將增加，圖為美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

吳士存也表示，北京和華盛頓雙方已經失去了政治信任，且自從2018年美國撤回了「環太平洋軍事演習」對中國的邀請後，雙方關係就降到冰點，解放軍和美軍雙方間幾乎沒有任何溝通渠道，因此中美之間發生軍事衝突的風險比以往任何時後都還要高。

《美國在亞太地區的軍力報告（2020）》研究了美國從「亞太再平衡戰略」到「印太戰略」的調整，並聚焦於美國在亞太地區的軍事部署，特別是對美軍在南海的各類軍事活動進行分析和全面整理，一共分為五章，中英版本皆有。

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