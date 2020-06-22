向中國傳訊息！　美軍3航艦「3年來首次」部署南海入口

▲ 美軍尼米茲號、雷根號與羅斯福號航母齊聚西太平洋。（資料照／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

隨著華府與北京間的局勢持續緊張，美國海軍上週同時動員3支航母戰鬥群至菲律賓海執行任務，這也是美國自2017年以後，首次大規模在南海入口部屬航艦。外媒分析，美國可能是希望藉這次行動，向中國傳達「新冠肺炎疫情雖然持續，但美軍在西太平洋的強大勢力仍然不減」的訊息。

根據《日本時報》報導，美國海軍「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）及「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）21日在菲律賓海進行「雙航母演習行動」；與此同時，另一艘「雷根號」（USS Nimitz CVN-68）已經早一步離開日本橫須賀基地，於菲律賓海以南展開巡航行動。

▲ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

《日本時報》稱，雖然目前不清楚3艘航艦21日在菲律賓海執行任務的具體位置，也不清楚3艘航艦接下來的去處，但台灣與菲律賓之間的呂宋海峽就是進到南海的入口，因此，美國這次部屬行動，很可能就是為了向中國傳達「雖然新冠肺炎疫情仍在延燒，但美軍在西太平洋仍維持著強大勢力」。

美國太平洋艦隊司令部稍早發布的訊息顯示，羅斯福號和尼米茲號2艘航母戰鬥群的國際水域展開聯合演習，陸續進行防空演習、海上偵察、海上補給、防禦性空戰訓練、遠程打擊、協調合作練等訓練，展示各航母戰鬥群獨特的運作能力。

▲ 美國航空母艦「羅斯福號」（CVN-71） 。（圖／翻攝自維基百科）

羅斯福號戰鬥群指揮官維里西莫（Doug Verissimo）少將提到，「這是讓海軍在複雜情況下一起訓練的絕佳機會，面對局勢日漸緊張的地區和新冠肺炎的疫情，通過在這樣環境下的努力，我們能夠提升海軍的戰術、技能，以隨時準備就緒。」

尼米茲號戰鬥群指揮官柯克（James Kirk）少將則說到，「美國海軍在太平洋地區進行多個航母戰鬥群的聯合演練已有很長一段時間。我們的行動證明了海軍的韌性和戰備力，這是美軍對區域安全與穩定的承諾。」他強調，美軍保護重要的權利、自由及合法使用海洋，以造福所有國家。