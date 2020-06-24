赤膊哥「海中徒手KO鯊魚」　無辜鯊慘遭強扳嘴拍照…腦殘行為圍觀民眾竟歡呼！





▲男子徒手制伏鯊魚，並強硬扳開嘴巴。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德拉威爾州（Delaware）海域時常有鯊魚出沒，當地政府對於海岸邊的安全宣導也相當注重。但日前一名男子竟出現在海面上，徒手挑戰鯊魚，不僅跳上鯊魚身上，用手扳開鯊魚嘴巴拍照，周圍圍觀的民眾也看得相當開心，卻讓網友氣憤表示：「自以為水行俠嗎？尊重生命啊！」

根據英國《每日郵報》引述美國《福斯新聞網》報導，在亨洛彭角州立海灘（Cape Henlopen State Park Beach）在事發當天，有許多家庭帶著孩子在海岸邊散步，這時一名目擊者看到一名赤裸上半身的男子在海中徒手與一隻鯊魚博鬥，男子看起來相當輕鬆的就制伏這樣鯊魚，接著扳開魚的嘴巴，讓大家拍攝。

目擊者表示，男子可能有受過專業訓練，所以才敢這樣下水與鯊魚博鬥，影片中也可以聽到許多圍觀者驚呼的聲音，以及討論鯊魚的大小。事實上該水域常常會有鯊魚出沒，因此當局也都有公告要求民眾注意安全，也警告不得傷害、獵捕鯊魚，但面對男子這樣「欺負」鯊魚，讓許多網友相當憤怒。

不少網友看到這段影片，都直呼，「這樣欺負動物沒有意義！」、「看起來其實很殘忍」、「所以想要證明什麼？可以駕馭大自然的生物？」、「尊重生命一點都不難吧？」

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